El circuito escénico de teatro aficionado llevará una veintena de espectáculos a 14 ayuntamientos de Cantabria

El circuito escénico de teatro aficionado ha iniciado su actividad, que se prolongará hasta el próximo 23 de julio con la participación de ocho compañías, 18 espectáculos y 27 representaciones en 14 ayuntamientos de Cantabria.

Organizado por la Vicepresidencia y Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte en colaboración con la Federación de Grupos de Teatro Aficionado de Cantabria (FETEACAN), la edición de este año ha realizado por primera vez una convocatoria pública y abierta a todas las compañías para seleccionar los espectáculos, con el objetivo de impulsar un circuito cada vez más abierto y participativo, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

El circuito se abrió el pasado sábado con la representación de la compañía Corocotta Teatro y la obra 'Mamá... pis' en el IES Ataulfo Argenta de Castro Urdiales; y continuará el 27 de mayo con la representación 'No hay ladrón que por bien no venga', a cargo de la compañía Albricias Teatro, en el Centro Cultural San José - Fundación Quintana de Suances.

El mismo día, en el auditorio David Bustamante de San Vicente de la Barquera, la compañía Tela Marinera representará 'Separadas y juntas'.

En cuanto al mes de junio, los espectáculos arrancarán el día 2 en la casa de cultura de Villaescusa, con la compañía Albricias Teatro y 'Aquí no paga nadie'; el 3 de junio en el IES Ataulfo Argenta de Castro Urdiales estará la compañía Entrecajas Fusión y 'La vida por delante'; el día 8 en el centro cultural Fundación Orense de Ramales de la Victoria Entrecajas Fusión representará 'Los sueños del mar negro'; y el 9, en el centro cívico de Meruelo, la compañía Máscaras Teatro actuará con 'Mi suegra es increible'.

Asimismo, el 10 de junio será el turno de la compañía Esther Lastra y la obra '¿Quién teme a Virginia Woltt?' en el salón de la tercera edad de Virgen de Valvanuz en Selaya, representación que también se realizará el día 15 en la sala Bretón de El Astillero y el 16 en las antiguas escuelas de Santa María de Cayón.

También el 16 de junio Entrecajas Fusión actuará en el salón de actos de Bárcena de Cicero con 'Sueños del Mar Negro', obra que interpretarán el día 17 en el auditorio David Bustamante de San Vicente de la Barquera.

El mes de junio se completa con la actuación el día 23 de la compañía Trastolillo Teatro y la obra 'Kabaret para tiempos de krisis' en la casa de cultura de Villaescusa; el 24 Tela Marinera representará 'Separadas y juntas' en el centro cultural San José - Fundación Quintana de Suances; el 26 las antiguas escuelas de Santa María de Cayón acogerán 'No hay ladrón que por bien no venga' de Abricias Teatro; y el 29 será el turno de la compañía Amigos del Arte con 'Las tormentas no vuelven' en la sala Bretón de El Astillero.

La programación de julio comenzará el día 7 en el salón de actos de Bárcena de Cicero y la obra 'Aquí no paga nadie de Abricias Teatro, y en el centro cultural El Espolón de Comillas con 'La vida por delante' de Entrecajas Fusión.

También habrá doble actuación programada tanto el 8 de julio, con la compañía Corocotta Teatro y 'Ay Carmela' en el centro cultural El Espolón de Comillas y Entrecajas Fusión y 'Sueños del Mar Negro' en el Palacio de Albaicín de Noja; como el día 14 con Entrecajas Fusión y 'Sueños del Mar Negro' en la Capilla Museo Regina Coeli de Santillana del Mar y Albricias Teatro con 'No hay ladrón que por bien no venga' en el centro cívico de Meruelo; y el 15 con Abricias Teatro y 'No hay ladrón que por bien no venga' en el local Ramiro Mora de Penagos y Amigos del Arte con 'Las tormentas no vuelven' en el salón de la tercera edad Virgen de Valvanuz de Selaya.

Las últimas actuaciones del circuito escénico tendrán lugar el 17 de julio en el Palacio de Albaicín de Noja, con Tela Marinera y 'Separadas y juntas'; el día 22 en el local Ramiro Mora de Penagos con Corocotta Teatro y 'Mamá... pis'; y el 23 en la capilla museo Regina Coeli de Santillana del Mar con Máscaras Teatro y la obra 'Mi suegra es increíble'.