El Gobierno dice que si alguien cree que el logo de 'Cantabria Infinita' se ha plagiado es libre de denunciarlo

La consejera de Turismo de Cantabria, Eva Guillermina Fernández, ha señalado que si alguien considera que se ha plagiado el nuevo logo de 'Cantabria Infinita' que presente una denuncia, ya que cualquier autor o empresa tiene “todas las herramientas jurídicas a su alcance”.

Fernández también ha garantizado que la tramitación de la nueva imagen “está adecuada y ajustada a derecho”, tras la polémica suscita por el parecido de éste a otra firma registrada en un banco de imágenes de internet.

“El contrato no fue solo para el logotipo, sino para toda la campaña de publicidad de la que forma parte este logo”, ha señalado Fernández, quien afirmado que no tiene “mucho más que añadir”, porque la empresa responsable (C&C) ya ha dado su versión y las explicaciones oportunas al respecto. “Yo de diseño sé lo justo, a mí el logotipo me gusta”, ha dicho.

Así ha respondido la titular de Turismo a todas las críticas de PSOE y PRC, que han denunciado la comparación del nuevo logo con el del banco de imágenes de internet.

En ese sentido, el anterior consejero del ramo, Francisco Javier López Marcano (PRC), ha compartido en su cuenta de X (antes Twitter) este mensaje: “Como si tuvieras que encontrar las siete diferencias. Yo solo encuentro una: la segunda pertenece a un banco de imágenes de internet y usarla cuesta 20 euros; la primera es un encargo del Gobierno de Cantabria que cuesta 60.000 euros (2024-2025). Con lo guapa que está CANTABRIA INFINITA!”.

En la misma línea se ha mostrado el secretario general del PSC-PSOE y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga, en la misma red social, quien ha publicado el siguiente tweet: “¿Ves alguna diferencia? La imagen de la izquierda ha costado al Gobierno de Cantabria 32.000 € y la de la derecha 20 € de un banco de imágenes”.

Fernández ha hecho estas declaraciones este lunes tras presentar, junto con el consejero de Desarrollo Rural, Pablo Palencia, y el rector de la UC, Ángel Pazos, el proyecto 'Pre(h)Gastro: de la Prehistoria al plato', en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria (UC).

Viviendas turísticas

Por otro lado, Fernández también ha sido cuestionada por la reciente creación de una asociación compuesta por propietarios de viviendas de alquiler por estancias cortas de Cantabria.

La titular de Turismo ha opinado que es “muy positivo” que se ponga en marcha esta agrupación, ya que le parece “bien cualquier ejercicio asociativo”. “No puede ser de otra manera”, ha añadido.

Y es que, esta asociación llamada AVUTCAN pretende convertirse en una “herramienta fundamental para dar voz a un sector que hasta ahora ha carecido de la representación adecuada”, según ha indicado.

Así, este colectivo ha señalado que “el auge” de esta modalidad alojativa ha generado un debate social en torno a la regulación de las viviendas de uso turístico y su objetivo es posicionarse como un interlocutor válido, que “aporte una visión profesional y cercana a la realidad del sector”.