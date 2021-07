Cantabria cuenta con una niña de menos de 10 años ingresada por COVID y con un joven de 28 en la UCI

Seis de los 56 hospitalizados en Cantabria por coronavirus tiene 30 años o menos, entre ellos una niña (0-10 años) y un joven de 28 que es el paciente más joven internado en estos momentos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y tiene neumonía bilateral pero está sin intubar. Además, hay ingresada una persona de entre 10 y 20 años y cuatro de entre 20 y 30. Del resto, hay 15 hospitalizados del grupo de edad de 30 a 40, que es el predominante en los ingresos y el resto tienen más edad. En estos momentos, la mediana de edad de los hospitalizados en Cantabria es de 48 años "con tendencia a la baja", mientras que en la UCI la edad se eleva a los 62.

Así lo han detallado este miércoles en rueda de prensa el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, y el director general de Salud Pública, Reinhard Wallmann. Además, en estos momentos, de los 56 hospitalizados, 14 tenían la pauta completa de la vacuna contra la COVID, mientras que 11 no la tenía completa y 31 no habían recibido ninguna dosis. Mientras, de los cinco pacientes en la UCI ninguno de ellos tenía la pauta completa de vacunación puesto que 3 no habían recibido ninguna dosis y 2 la tenían incompleta.

Wallmann ha explicado que el ritmo de ingresos por coronavirus en Cantabria es "alto", con 8 o 10 diarios, aunque el tiempo de hospitalización, al ser más jóvenes que en olas anteriores es menor, y se sitúa en una media de 5 días. Este hecho unido a que también se están produciendo más altas diarias hace que se haya alcanzado, según el director general de Salud Pública, "un nuevo equilibrio" que hace que la ocupación hospitalario no crezca tan rápido. Pese a todo, el director de Salud Pública ha reconocido que el ritmo de vacunación "preocupa" a Sanidad y ha advertido que podría incrementarse en los próximos días.