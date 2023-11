La mayoría de institutos cántabros y casi todos los concertados tiene regulado el uso de móviles

Más de 30 de los 48 Institutos de Educación Secundaria de Cantabria y la “práctica totalidad” de los centros concertados de este nivel educativo tienen regulado el uso de teléfonos móviles durante la jornada escolar “y la mayoría están prohibiendo su uso”.

“Ya empieza a ser en Cantabria algo generalizado y estoy relativamente satisfecho porque otras comunidades se han puesto en contacto” con Cantabria, como Madrid o Andalucía, ha señalado este martes el consejero de Educación, Sergio Silva.

Ha recordado que en las instrucciones de comienzo de curso, la Consejería de Educación indicaba a los centros que se debían regular a través de sus normas de organización interna el uso del móvil en horario lectivo y en el recreo y se recomendaba prohibirlo, “porque no somos amigos de prohibir y no es la solución. Porque la realidad de las pantallas no es mala en sí misma sino el uso en el que está derivando”.

Y ha reconocido que se sorprendió “gratamente” porque pensaba que había menos de diez centros 'libres de móviles' antes de las instrucciones y resultó que estaban en torno a la veintena. “La mayoría de los institutos públicos de Cantabria ya lo están implementado y la práctica totalidad de los concentrados ya lo tenían en marcha”, ha indicado, apuntando que, con este debate, se está consiguiendo que tanto las familias como los propios alumnos “estén normalizando que en el instituto no se puede usar el móvil con carácter general”, aunque sí se emplee con fines educativos.

También ha señalado que se está generando un movimiento nacional, impulsado desde las familias, sobre la necesidad de que las administraciones regulen su uso y “formemos y concienciemos”, y ha avanzado que habrá más iniciativas en este sentido por parte de la Consejería, que tiene “una batería de opciones sobre la mesa”, incidiendo en que este tipo de medidas deben ser una constante. “No puede ser algo de un curso sino que ya ha venido para quedarse”.

Silva ha realizado estas declaraciones durante la presentación, junto con la alcaldesa de Santander, Gema Igual, de las I Jornadas de sensibilización para un uso responsable de los dispositivos móviles en niños de 10 a 14 años, los que cursan de 5º y 6º de Educación Primaria y los dos primeros cursos de la ESO, que se celebrarán a partir del jueves en la zona de Gamazo con la participación de unos 230 alumnos de diez IES y colegios santanderinos.

El consejero ha citado estudios europeos que indican que más del 50% del alumnado usa el móvil más de dos horas al día y entre el 30 y el 35% más de tres, en una tendencia “imparable”. Si “hace años era habitual” comprar el teléfono a partir de los 12 años, “ahora se regala en las comuniones, en cuarto o quinto de Primaria”, ha comentado.

Una rueda de prensa en la que Silva también se ha referido a la posible vuelta a la jornada partida, que la Consejería descarta para el próximo curso, porque no tiene una hoja de ruta a corto y medio plazo donde se plantee el cambio de la jornada continua, aunque sí está abierta a “abrir ese debate si es necesario”.

Tras recordar que en Cantabria es el Consejo Escolar el que analiza la jornada, calendario y cantidad de horas, y señalar que los debates científicos se saldan con “zonas de grises” en esta cuestión porque depende de la etapa escolar, Silva ha recordado que el paso de jornada partida a continua llevó muchos años en la región e influye en servicios como transporte o comedor. Por lo que cualquier cambio estructural en ese sentido “tiene que ser fruto de un debate sosegado y no va a ser el próximo curso, en caso de que se diera”, ha afirmado.