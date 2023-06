El mexicano Alejandro Fernández abrirá el festival Música en Grande de Torrelavega

El festival Música en Grande, que celebrará su próxima edición entre el 28 de junio y el 1 de julio en el estadio de El Malecón de Torrelavega, será inaugurado por el cantante mexicano Alejandro Fernández, que se encargará de dar inicio a una serie de conciertos de artistas como Pablo Alborán, Malú, Melendi, Lori Meyers, Natalia Lacunza, Alba Reche, Shinova, Arde Bogotá o Taburete, entre otros.

Así, la primera jornada será el miércoles 28 de junio, y estará protagonizada por Alejandro Fernández, con entradas a la venta desde 51 euros. La apertura de puertas del recinto está prevista para las 20.00 horas y el concierto del cantante mexicano comenzará a partir de las 22.00 horas. La segunda jornada se celebrará el jueves 29 de junio y tiene entradas a la venta desde 30 euros. Esa noche, el primer concierto correrá a cargo de Leo Rizzi a partir de las 20.00 horas, el turno de Malú llegará desde las 21.00 horas y cerrará la jornada Pablo Alborán a las 23.00 horas.

Además, para el viernes 30 de junio se pueden adquirir entradas desde 30 euros y la encargada del primer concierto será Alba Reche a las 20.30 horas. Tomará el relevo Taburete desde las 22.00 horas, y el último turno será para Melendi, a las 00.00 horas.

Como cierre, el sábado 1 de julio están previstos los conciertos de We Are Not Dj's, a las 18.00 horas y a las 2.00 horas; Natalia Lacunza a las 19.00 horas; Arde Bogotá a las 20.00; Suede a las 21.30; Lori Meyers a las 23.15; y Shinova a la 1.00. Las entradas para esta jornada de clausura están disponibles desde 32,5 euros.

Una vez agotados los abonos para asistir a todos los conciertos del festival, Música en Grande tiene a la venta sus entradas de día para cada una de las jornadas, con distintos precios en función de la zona del recinto en el que se sitúen los asistentes. Se pueden adquirir en la página oficial del evento, así como en los canales de venta de El Corte Inglés, tanto en la web como en sus establecimientos de toda España, y en la página de conciertos de Cantabria.

Además, existe la posibilidad de adquirir las entradas y abonos con el Bono Cultural Joven del Gobierno de España, con el Bono Cooltura Joven del Gobierno de Cantabria y con el Bono 39300 del Ayuntamiento de Torrelavega, que permiten disfrutar de diferentes descuentos y promociones especiales.

También, con el objetivo de atraer al público de otras localidades de Cantabria y que todos ellos puedan acudir a Torrelavega con seguridad sin preocuparse por el tráfico o el aparcamiento, Música en Grande 2023 cuenta con un servicio de transporte específico para los asistentes a un precio de 9 euros para el billete de ida y vuelta y con tres rutas por una decena de municipios. Los billetes están a la venta en la página web.

El festival Música en Grande está organizado por Mouro Producciones y producido por 20 Años de Música, además de contar con el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Torrelavega y la Consejería de Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria a través de la sociedad pública Cantur y el patrocinio de empresas privadas como Guppy, Negrita, Parte Automóviles Volkswagen, Heineken Silver, Alsa o Mimoondo.