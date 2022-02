El Pleno de Santander acuerda solicitar un nuevo plazo para recuperar los 623.000 euros de fondos europeos

El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha aprobado con los votos a favor de toda la oposición y en contra del equipo de Gobierno PP-Cs solicitar al Ministerio de Política Territorial que abra un nuevo plazo para presentar proyectos de modernización y digitalización de las entidades locales con cargo a los fondos europeos, con el fin de recuperar los 623.000 euros del proyecto de Innovación de la ciudad, cuya gestión ha sido duramente criticada por la oposición, que ha calificado lo sucedido como "una cagada".

Se trata de una iniciativa impulsada por el PSOE, que desde que supo que Santander "había perdido" 623.000 euros de fondos europeos para el proyecto de innovación por no presentar la documentación a tiempo, "ha trabajado con coordinación, discreción y máxima lealtad institucional para recabar información y buscar soluciones con el único objetivo de recuperar esos fondos", ha dicho hoy su portavoz, Daniel Fernández.

La otra moción en este sentido, impulsada por Vox para el cese del director general de Innovación y Contratación, José Luis Ruiz, tras no lograr acreditarse que envió en plazo la solicitud de la ayuda de los 623.000 euros, y para reprobar al concejal de Innovación, Contratación y Deporte, Felipe Pérez (Cs), por sus declaraciones sobre los fondos europeos, solo ha tenido el respaldo de su promotor, mientras el PRC se ha abstenido y el resto de grupos ha votado en contra.

Felipe Pérez ha ofrecido una cronología de los hechos, que comenzaron cuando pidió al director general de Innovación dar "máxima prioridad" al proyecto, que concluyeron el 23 de diciembre cuando "se presentó la solicitud ante el Ministerio; verbalmente nos dijeron que se había presentado satisfactoriamente". "¿Por qué íbamos a desconfiar los políticos de un funcionario?", ha preguntado acto seguido.

También ha explicado que les dijeron que "nos estaban haciendo un favor" por subir la información, por lo que el edil ha reclamado "corregir el procedimiento". "Queremos procedimientos, no favores", ha remarcado.

Igualmente ha relatado que tanto el Ayuntamiento como el Ministerio han encontrado "evidencias de conexión del Ayuntamiento". "Conexiones existen, registros de que se ha subido documentación", ha señalado, apuntando que se ha producido "un error técnico o informático" lo que da derecho a la ampliación del plazo, "que es nuestro objetivo".

Como la "voluntad" de Santander de presentarse a esa convocatoria es "clara", el Ayuntamiento ha pedido un plazo para subsanar el aporte de documentación, ha reiterado. "No damos por perdidos los fondos, nunca hemos dicho eso", ha subrayado Pérez, que ha asegurado que "no tenemos nada que esconder".

Unas palabras que ha criticado duramente la concejala del PRC, Amparo Coterillo, para quien lo sucedido es "un sainete". Ha censurado la "dejación de responsabilidades" y el hecho de que en Innovación "no han hecho bien su trabajo. No pueden dejar la responsabilidad en quien no la tiene (la funcionaria): es suya y del director de Innovación", ha replicado a Pérez.

Para Coterillo, es "lamentable el sainete del equipo de Gobierno de escurrir el bulto" cuando a su juicio "la Concejalía de Innovación no ha enviado el proyecto" y dice otras cosas "para confundir a la ciudad".

También ha afeado la ausencia de autocrítica de Cs "de que lo han hecho mal"; una "chapuza vergonzosa", ha calificado, afirmando que se requería un nivel mínimo de competencia para tramitar la documentación "y usted no llega", algo que "no se merecen los santanderinos".

Este "error de gestión y coordinación" de Innovación y del equipo de Gobierno tiene la prueba en que no se han encontrado evidencias del envío sino "trazas, lo que es para sonrojarse", ha lamentado la regionalista, que igualmente ha denunciado "contradicciones", por lo que ha instado a los responsables a "reconocer lo ocurrido", es decir, "que el proyecto no se ha enviado".

Finalmente, ha acusado a la alcaldesa, Gema Igual (PP), de dejación de funciones" con su silencio.

El portavoz socialista, por su parte, ha afirmado que si se localizan responsabilidades políticas, tienen que depurarse, y como la regionalista, ha subrayado que "la solución es decir la verdad: no han enviado el proyecto" y por tanto no hay plazo para la subsanación de errores. "No hagamos trampas", ha instado Fernández, que ha remarcado que "solo se puede pedir un nuevo plazo".

También ha reprochado a la alcaldesa que si el concejal fuera de su partido "habría actuado de forma diferente", y ha asegurado que fruto de las gestiones de los socialistas "vamos a poder recuperar los 623.000 euros" frente a "esta cagada" por la "nefasta gestión" del equipo de Gobierno.

El portavoz popular, César Díaz, ha defendido a Igual, a quien "no se puede reprochar que no haya tratado de reconducir" la situación, ha opinado, y ha replicado al PSOE que la "solución" al problema está "al margen de su gestión" porque si, fuera así, sería "un escándalo", un "manejo político de la gestión de fondos; no quiero pensarlo, al menos de momento", ha comentado. A lo que Fernández ha replicado que no pensó que "iba a molestarle que alguien trabaje para que Santander tenga los fondos".

Díaz cree que, tal como han sucedido los acontecimientos, el Ministerio "puede dar alternativa para acceder a los 623.000 euros" a través de una ampliación de plazo.

Mientras, el portavoz de Vox, Guillermo Pérez-Cosío, ha reconocido que esclarecer lo ocurrido le da "igual" pues para él, el responsable de la gestión es "el alto cargo". "Alguien tiene que responsabilizarse" y la responsabilidad política de lo ocurrido es "del director general de Innovación", por lo que ha pedido su cese inmediato y la apertura de un expediente por si se le puede imputar responsabilidad civil de la cantidad perdida. Si no se le cesa, que se cese al concejal de Innovación "por cubrirle" y sino, a la alcaldesa, ha dicho.

Porque, para Pérez-Cosío, "alguien tiene que responder" porque "había que mandar 40 folios y no se han mandado".

Su homólogo de Unidas por Santander, Miguel Saro, ha considerado que la responsabilidad política de "esta gran cagada" es "evidente", "primeo del concejal y también de Alcaldía", y ha pedido que se mejoren los servicios públicos para evitar que lo sucedido "vuelva a ocurrir". Saro quiere "explicaciones" y "que se resuelvan los problemas", porque si el trámite "no se ha finalizado, no hay nada que subsanar: no existe".

Finalmente, la alcaldesa ha afirmado que se han dicho "muchas mentiras", y ha recordado que se puso "en último lugar" como responsable de los hechos. "Ni cruce de responsabilidades ni de culpas", ha enfatizado, asegurando que se ha actuado "con total transparencia".

Horadada

El Pleno ha aprobado realizar un estudio de viabilidad técnico-económica de La Horadada, tras aprobarse una moción del PRC, con transaccional del PP, sobre la reconversión del edificio tras el anuncio de paralización de su derribo.

La propuesta, sin votos en contra, insta a la Demarcación de Costas a que destine el dinero del derribo a la rehabilitación del edificio y a encargar un estudio de viabilidad sobre la concesión con usos que podrían estar vinculados a hostelería, actividades náuticas y usuarios de la playa.

Durante el debate se ha cuestionado el valor arquitectónico del edificio, que está protegido y su estado "cochambroso", y se ha abogado por la colaboración de las tres administraciones implicadas: Costas, Ayuntamiento y Gobierno de Cantabria.