El PSOE de Santander acusa al PP de no avanzar hacia una movilidad sostenible por “miedo electoral”

El Grupo Municipal Socialista de Santander ha denunciado que el Partido Popular, en el Gobierno local con Cs, “no tiene voluntad política” de afrontar el cambio hacia una movilidad sostenible por “miedo a la cercanía de las elecciones”. Y ha pronosticado que “la inacción” y “más de dos años de retraso en la planificación” llevarán a Santander a perder “una oportunidad histórica para transformar la ciudad”.

Ante los “reiterados incumplimientos” del concejal del ramo, César Díaz (PP), que “sigue sin convocar a los colectivos de movilidad ni a los vecinos como se comprometió ante el Pleno municipal” y que “esconde hasta el último minuto la documentación de trabajo”, el PSOE se ha desmarcado este martes de la convocatoria de la Mesa de Movilidad “en señal de protesta”, según ha explicado en un comunicado.

No obstante, el concejal del área de Urbanismo del Grupo Socialista, Javier González de Riancho, sí ha realizado una primera valoración del borrador de la segunda revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), caducado y pendiente de actualización desde el año 2020.

En una nota de prensa, ha criticado que “el papel lo aguanta todo”, como muestra “el rosario de incumplimientos de los planes aprobados en 2010 y 2016”, pero “la realidad es que en Santander está casi todo por hacer” porque “el PP no tiene plan ni voluntad política”. “El PP no puede liderar el cambio en la movilidad”, ha sentenciado.

Así, ha señalado que “no tiene nada que ver lo que ponen por escrito con lo que hacen”, y ha mencionado las “dilaciones” en el diseño de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) por “miedo a la cercanía de las elecciones”, la “improvisación” respecto a los aparcamientos disuasorios y la “falta de soluciones en los puntos críticos para el fomento de la movilidad en bicicleta”.

Sobre las Zonas de Bajas Emisiones, ha denunciado que “quedan al descubierto las mentiras y las excusas del PP cuando se escuda en una supuesta moratoria que ha pedido la Federación Española de Municipios (FEMP)”, ya que la FEMP redactó las directrices para la implantación de las ZBE, a disposición de los ayuntamientos desde noviembre de 2021.

“De cuatro fases para la implantación, Santander está en la -1. A tres meses de que entre en vigor la obligación que marca la normativa europea, el PP no ha hecho nada de nada y no puede decir que no tiene datos porque tiene toda la información sobre las calles con más circulación de vehículos”, ha reprochado.

Respecto a los aparcamientos disuasorios, los socialistas han advertido que el Ayuntamiento “empieza a renunciar” al de la Marga, que es “el mejor emplazamiento y el más demandado según los estudios”, por “las reticencias” del Puerto de Santander a ceder los terrenos, al tiempo que el PP reconoce que el de los Campos de Sport es “complementario”, por lo que el PSOE teme que el proyecto que más fondos europeos ha captado “será un despilfarro”.

Asimismo, ha lamentado que el PMUS no contemple la propuesta socialista de crear una línea de autobús por la S-20, entre El Sardinero y el Hospital Valdecilla, y un aparcamiento disuasorio en las antiguas cocheras del TUS en Cajo, cuando “ellos mismos plantean tres aparcamientos disuasorios en la S-20 que habrá que conectar al transporte público y la conveniencia de una alternativa al aparcamiento de La Marga cerca del Intercambiador de Valdecilla”. Por eso, González de Riancho ha instado al PP a “rectificar” y le ha tenido la mano para que “se dejen ayudar” por “las ideas del resto de los grupos políticos que son buenas para Santander”.

“Un instrumento al servicio de la propaganda del PP”

Tras un año sin convocatorias de la Mesa de Movilidad, que tenía que tener una periodicidad de dos meses, según ha recordado el concejal socialista, este grupo de trabajo aprobado por el Pleno “se ha convertido en un instrumento al servicio de la propaganda del PP”, en su opinión. En este sentido, González de Riancho le ha reprochado a Díaz la entrega de la documentación “por fascículos” y “a solo 12 horas de la reunión”. “Se tiran 12 meses para presentarnos un borrador del Plan de Movilidad, que está caducado desde 2020, y pretenden que los grupos nos estudiemos la documentación en 12 horas”, ha recriminado.

El edil socialista, que ya se levantó de la mesa hace un año porque “no hay actas de las reuniones, ni se sigue el orden del día y no hay manera de debatir las muchas propuestas que hemos presentado desde el PSOE”, ha reprochado al PP que “no sabe dialogar, no entiende la participación ciudadana y es incapaz de consensuar, porque su modelo es el ordeno y mando”.

Finalmente, el edil del PSOE también denunciado la “ocultación de documentación fundamental”, como las memorias de los proyectos presentados para la financiación del Ministerio de Agenda Urbana a través de los fondos europeos, que ha solicitado por Registro porque “el PP solo ha entregado una relación que ya conocíamos por la prensa”.

También se ha referido a estudios que no se han facilitado a la oposición, como uno para la “optimización” de la OLA, elaborado en marzo de 2022 “coincidiendo con la propuesta del PSOE para implantar zonas verdes de aparcamiento para residentes”; y otro sobre preferencias para la ubicación de aparcamientos disuasorios, elaborado por la Universidad en 2018.

Los socialistas ya se levantaron de la Mesa de Movilidad en la anterior reunión, en octubre de 2021, cuando pidieron que se convocaran los órganos democráticos reglados para el debate de las propuestas de los grupos, los colectivos y los ciudadanos, como la Comisión de Desarrollo Sostenible, el Consejo de Sostenibilidad o el propio Pleno.