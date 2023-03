Feijóo se ayusiza

Feijóo, el moderado, Feijóo, el sensato, Feijóo, el hombre tranquilo que venía a darle un giro centrista al PP para alejarlo de la extrema derecha y de la crispación de Casado, ese Feijóo ni está ni se le espera. No ha estado más que en la propaganda de la derecha y en su feudo gallego, donde no le hacía falta levantar la voz porque tenía la mayoría de los votos y de las rotativas de su lado. Pero desde que ha desembarcado en Madrid, no ha hecho otra cosa que negar toda acción de gobierno y negarse a todo acuerdo. De hecho, su único intento de mesura, cuando accedió a desbloquear la renovación del Poder Judicial, le duró solo unas horas hasta que El Mundo y Losantos le pusieron en el sitio al que le han destinado: el extremo centro. Feijóo no templa gaitas, las destempla a bocinazos.

Han bastado un par de collejas para que haya doblado la cerviz y se haya puesto a embestir como un toro y a pasar por el aro al ritmo del látigo de los domadores. La última semana ha sido un circo, seguramente para marcar perfil propio después de ponerse de perfil en otro circo, la moción de Tamames en el Congreso. Primero se fue a Europa a hacerse un Casado, esto es, a poner a parir al Gobierno por ahí fuera. En Bruselas, criticó la reforma de las pensiones que Sánchez ha pactado con Europa pero alabó la reforma de las pensiones de Macron que ha incendiado literalmente Francia. Hasta el comisario de Economía de la Unión, Paolo Gentiloni, le tuvo que llamar al orden y le pidió una oposición “constructiva”. Le pide un imposible.

De vuelta a España, presidió con Ayuso y Almeida la jornada “Europa es hispana”, un acto para la comunidad latina residente en Madrid que se abrió con una predicadora evangelista. El PP de Feijóo no solo se alía con la ultraderecha española, también con la americana, con la poderosa iglesia evangélica que está detrás de Trump y Bolsonaro y de la persecución de los derechos de las mujeres, los gays o los trans. Después acabó acusando al presidente español de “rendir pleitesía a autócratas” por asistir a la Cumbre Iberoamericana a la que también acudió… ¡el rey Felipe VI! No sé quién le escribe los argumentarios pero aúnan los desaciertos de Rajoy con los de Casado. La torpeza del primero y la rudeza del segundo. Feijóo vino para ser el recambio amable de Casado y la alternativa suave a Ayuso y ha terminado siendo la versión triste del ayusismo con trazas de bolsonarismo y trumpismo. Feijóo es el populismo más rancio pero sin chispa ni desparpajo.

Le diría que cambie de spin doctor porque le falta un Miguel Ángel Rodríguez detrás que no desafine tanto con la gaita. Pero la estrategia es la misma. La oposición frontal. El no a todo. La destrucción sin propuesta. No sabemos lo que quiere hacer, solo lo que no quiere hacer. No quiere que le suban el salario mínimo a los españoles ni tampoco que le suban los impuestos a los ricos, las eléctricas y la banca. No quiere una reforma laboral que crea empleo fijo ni una ley de vivienda que regule el mercado. Tampoco quiere derogar la ley mordaza pero sí la ley que permite la muerte digna. Feijóo se queja de que Sánchez gobierna a golpe de decreto mientras el PP vota en contra de todo.

Casado blanqueó a la extrema derecha copiando su agenda y su retórica. Feijóo ni siquiera tuvo a bien presentarse en el Congreso para dictar el voto contra la moción de censura de Vox, como sí hizo el otro. Nos lo vendieron como prudente y discreto pero no hay día que no despache un bulo o un argumento sacado de la portada de un medio conservador. Ya nos lo advirtieron algunos periodistas gallegos. Es lobo con piel de cordero. Cuando hizo la oposición al PSOE en Galicia podía ser tan sucio como sus amistades con el narco Marcial Dorado. Por cierto, no es una foto lo que se hizo con él, se hizo viajes durante años en los que todo el mundo sabía que era un capo del contrabando. No nos engaña la fachada. Feijóo es como ese churrete de crema en la espalda de su amigo: algo pringoso que no encaja en la idílica postal.