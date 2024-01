Una bodega de Ciudad Real pierde un camión de vino, víctima de las protestas de los agricultores franceses

Vinos Coloman, de Pedro Muñoz (Ciudad Real), ha sido una de las víctimas de las protestas que están llevando a cabo los agricultores franceses y que se centran en impedir la circulación de mercancías españolas en la frontera, en especial vino y frutas.

Durante el mediodía del jueves, uno de los camiones cisterna que trasportara 25.000 litros de vino desde le empresa de Pedro Muñoz y que había salido el martes, fue vandalizado por los agricultores franceses que lo desprecintaron y tiraron el vino en el paso de La Junquera.

Según los datos facilitados a Agroalimentaria Castilla-La Mancha por Casimiro Sanz, gerente de Vinos Coloman, este vino ni siquiera iba con destino a Francia, sino que estaba de paso hacia Alemania, concretamente a la zona de Mosela para un cliente de la bodegas manchega. El conductor señaló que no pudo hacer nada ante los agricultores franceses que derramaron el vino.

Lo más preocupante es que tras este camión iban ocho más con destino a la misma zona alemana y con los que hoy no han logrado contactar. No obstante, se muestran confiados en que no hayan corrido la misma suerte. Cada uno de los camiones lleva 25.000 litros de vino, lo que supondría pérdidas considerables que hasta este momento no han podido contabilizar. Están en contacto con las aseguradoras para minimizar el impacto, tanto para la bodega como para el cliente y la empresa de transporte.

Ante esta situación, Vinos Coloman dejó de cargar ayer mismo y ha paralizado los envíos a la espera de que se calme y ante las noticias que señalaban que hoy las protestas iban a subir de intensidad. “La situación está hoy aún peor, ya que avisaban que iba a haber una gran manifestación de viticultores en Narbona y estaban dando recomendaciones desde las asociaciones de transportistas para evitar pasar el día de hoy las fronteras entre España y Francia”, ha señalado Casimiro Sanz

Entendiendo la situación de los viticultores franceses, Casimiro Sanz ha señalado que no cree “que la situación de los viticultores franceses sea peor que la nuestra porque en La Mancha estamos atravesando años de sequía terribles, nos han disminuido las dotaciones de agua y el viticultor manchego esta hoy en día en una situación muy muy precaria. En todo momento cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero sin atentar a lo nuestro” y “sin atentar contra la libre circulación de mercancías que es atentar con el principio de la Unión Europea”, ha señalado.

Asimismo, ha considerado que las autoridades comunitarias deberían tomar cartas en el asunto y desde luego desde del Ministerio o la Embajada francesa que pudiera haber una postura firme para evitar estos actos“.

La Confederación de Transporte pide que intervenga el ministro

Ante esta situación, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha reclamado que se garantice la libre circulación de mercancías en las carreteras francesas, instando al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a que se comunique con su homólogo francés para que las autoridades francesas “tomen medidas y eviten más perjuicios al sector”.

La patronal ha trasladado que respeta las reivindicaciones de los agricultores franceses, si bien considera que tienen que buscar otras fórmulas para hacer llegar su descontento, ya que más de 20.000 conductores profesionales cruzan a diario la frontera con Francia, considerando “injusto” que tengan que sufrir “largas esperas y pérdidas económicas”.

Las movilizaciones de agricultores se están desarrollando a lo largo de esta semana con bloqueos en vías como la A64 (Toulouse-Bayona), A61 (ToulouseNarbona), A20 (Toulose-Brive) y la A62 (Toulouse-Burdeos), o A7 ( Drôme y Arteche).

La Federación Nacional de Sindicatos de Operadores Agrícolas (FNSEA), Arnaud Rousseau, ha asegurado a los medios de comunicación que la intención es que los bloqueos se vayan extendiendo y hoy viernes se alcancen los 85 departamentos afectados.

La presión aumenta puesto que a la FNSEA y a los Jóvenes Agricultores de Francia se ha unido en las protestas el Sindicato de Viticultores de Aude, los organizadores de los bloqueos a camiones españoles que tuvieron lugar en el mes de octubre y en los que se rompieron botellas de cava.