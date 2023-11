Ocho plataformas de agricultores y ganaderos se manifestarán en Toledo para protestar por la gestión de la PAC

Ocho plataformas de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha se manifestarán el próximo martes, 14 de noviembre, en Toledo a las 10 horas, en un recorrido a pie desde la Consejería de Agricultura hasta el Palacio de Fuensalida.

Se trata de Unión de Uniones Castilla-La Mancha, Plataforma en defensa del Campo de Guadalajara, Plataforma por el Medio Rural de Castilla-La Mancha, Plataforma de Agricultura Ecológica de Castilla-La Mancha, Plataforma en defensa del campo de Cuenca, Agrupación de Ganaderos de Talavera y Comarca, Plataforma Damnificados por la DANA y Plataforma de Damnificados por la Plaga de Conejos

En esta ocasión, las principales reivindicaciones son que no llegan las ayudas de la PAC y su mala gestión en Castilla-La Mancha por parte del Gobierno regional, así como la falta de ayudas que permitan subsistir al agricultor y al ganadero, sumado a la sequía y a la falta de medidas, ha firmado el presidente de la Unión de Uniones Castilla-La Mancha, Andrés García Vaquero, según han informado las organizaciones manifestantes.

“La agricultura y ganadería están muertas en vida en Castilla-La Mancha”, asegura Anastasio Yébenes, portavoz de la Plataforma de Agricultura y Ganadería Ecológica de Castilla-La Mancha, que afirmaba que “es una barbaridad”. “El Gobierno regional no ha pagado el 70% de la PAC, no hay ayudas para la sequía --aunque sí las hay por zonas desfavorecidas y escasas--. A todo ello se suma nefasta gestión del Gobierno regional que ha devuelto a Europa 700 millones de euros de fondos agrícolas del PDR”, ha incidido.

“La España vaciada no se recupera solo poniendo Internet o recuperando oficios pastoriles, que es a lo que se dedican”, ha proseguido Yébenes, exponiendo que cada vez hay menos ayudas al desarrollo rural, pero el principal problema es que la gente está sembrando ahora mismo “y el Gobierno regional en campaña prometió una ayuda de 100 euros por hectáreas de cereal, sin especificar que iba a ser solo para zonas desfavorecidas y de montaña, dejando fuera a miles de agricultores”.

“Esto lo consideran como ayuda de sequía y no lo es. Extremadura sí ha dado de verdad 100 euros por hectáreas, pero a todos y sin distinguir un apoyo solo a las cinco primeras hectáreas u otros requisitos pintorescos”. Otro “desastre” son los eco regímenes, según ha abundado Yébenes.

Por último, ha vuelto a criticar que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural no reciba “a los agricultores reales”, criticando el monopolio que existe entre el Gobierno regional con las organizaciones agrarias ASAJA, UPA y COAG, “a quienes reciben con alfombra roja”, y a ellos no.

El portavoz de la plataforma en Defensa del Campo de Guadalajara, David Andrés López, ha señalado que el campo está teniendo año tras año malas cosechas y no sale rentable recoger la producción con los salarios y los costes de producción. “La nueva PAC nos ha metido en un ecologismo que yo, que soy agricultor, no lo entiendo. Nos imponen medidas que no entendemos la gente de campo, nuestros padres, nuestros abuelos. Ahora nos obligan a unas normativas que son muy difíciles de cumplir, con menor producción y mayor gasto. Mi padre con 100 hectáreas vivía mejor que yo con 300 hectáreas”, ha aseverado.

“Por eso digo a todos que vengan este martes a la manifestación, que vengan todos los consumidores a defender la cesta de la compra, porque si la agricultura no funciona, el campo no da de comer a la gente. Y traen de fuera alimentos que si yo los produjera me meterían en la cárcel. Me están diciendo que un producto es cancerígeno y me traen alimentos de fuera de Europa tratados con productos que llevan aquí prohibidos 10 años”.

“Se va a terminar con el vacuno de leche en Talavera”

Por su parte, José María Miguel Porras, Portavoz de la plataforma Ágata Agrupación de Ganaderos de Talavera y Comarca, ha descrito un panorama “que va a terminar con el vacuno de leche en Talavera de la Reina”. Este sector supone el 80% de toda la leche de Castilla-La Mancha y el 80% de las granjas de la región. Su tamaño medio es el mayor de España, e incluso de algunas granjas de Europa y son “los máximos productores a nivel nacional, a nivel Europeo casi y mundial”.

José María Miguel Porras ha criticado el por qué no se hacen ferias de ganado en Talavera, como se ha hecho toda la vida “cuando sin embargo vemos otras ferias y actos de dudosa rentabilidad por todos lados”. Además, ha criticado que en la región no haya una apuesta clara por la formación agraria y ganadera, desde la Formación Profesional “que la que tenemos es obsoleta”, hasta el Grado de Veterinaria.