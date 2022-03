UPA reclama medidas urgentes y políticas activas de la UE para atajar la nueva situación que plantea la crisis de Ucrania

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Albacete ha celebrado su primera Ejecutiva Provincial en el Ateneo Albacetense en la que la crisis producida por el conflicto entre Rusia y Ucrania ha centrado buena parte del debate.

Así, según ha señalado la organización, se ha hablado de la crítica situación que atraviesa el sector por diversos motivos, entre otros, la invasión de Ucrania y el desorbitado incremento de costes que se sufren desde hace meses, así como la necesidad de revisar el plan hidrológico del Segura pues perjudica de manera clara a los regantes de la provincia de Albacete.

El secretario general de Upa Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ha hecho un balance de la situación complicada de la que ya se partía desde el año pasado, que ha motivado la celebración de una gran movilización el próximo día 20 de marzo en Madrid. Además de esto, ahora el sector se ve amenazado por la crisis que sufre el pueblo ucraniano y que afecta al resto del mundo. “Son dos países cuya producción importamos en Europa y provocará tensiones en los mercados y dificultades en los abastecimientos si no se reacciona de manera rápida” ha recalcado Julián Morcillo durante la celebración de la Ejecutiva Provincial de Upa Albacete en el Ateneo de la ciudad. Todo ello sin dejar de lamentar la presión que sufren los propios ucranianos. Son productos cuyo encarecimiento de materias primas necesarias está incluso condicionando a los ganaderos a la hora de comprar pienso. Por no hablar de los precios de los carburantes, en continua escalada.

Desde UPA en Albacete se indica que “deberíamos hacer una profunda reflexión del mundo globalizado que vivimos, replantearnos la propia PAC, hacer un planteamiento hacia la garantía alimentaria” y tener un debate en profundidad de cómo tomar las directrices de la PAC para que el objetivo primordial producir alimentos a un precio sostenible, “debería ser de nuevo el objetivo principal de la PAC”.

UPA reclama medidas urgentes y políticas activas de la Unión Europea. Entre otras cuestiones, que se modifiquen algunos mecanismos como los fondos de reserva para momentos de crisis o medidas como pueden ser el adelanto de la PAC, con mayor porcentaje de ayuda o adelanto; así como flexibilizar cuestiones que permitan el aprovechamiento por parte del ganado y relajar algunas exigencias medioambientales del pago verde.

Reunión para con la Confederación del Segura

Finalmente, desde UPA Albacete se ha reclamado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura una reunión urgente, como las que se están manteniendo con otras confederaciones entre organizaciones agrarias y Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha. Este es un momento decisivo de la Planificación y “nos preocupa la situación en la que quedan los regantes de la cabecera del Segura donde se ha generado una situación complicada con la nueva planificación. Se ha hecho pensando en otro territorio y no en la provincia de Albacete”, ha indicado Morcillo.

Se han puntualizado diversas cuestiones como que el proceso plantea recursos superficiales hasta 320 hectómetros de agua superficial para trasvasar a Murcia; mientras que la situación para los regantes de Albacete con la declaración de sobre explotación de la Cabecera del Segura es complicada, pues de una dotación de 90 hectómetros cúbicos, solo podrán usar 39, lo que su pone una bajada del 57 %. La organización agraria entiende que obedece a errores del proceso de planificación, “lo hemos puesto de manifiesto y queremos compartirlo con el presidente, pues no se calcula la recarga de los acuíferos, no se tiene en cuenta la recarga real, pues de tenerse en cuenta, serían más hectómetros cúbicos”, ha dicho el secretario general de UPA en la región, quien ha matizado que “no se tiene en cuenta los flujos subterráneos en distintos acuíferos. A la hora de declararlos sobreexplotados, no se tiene en cuenta el nivel de los acuíferos, se ha hecho una simplificación. En definitiva, declarados sobreexplotados sin una red de piezómetros adecuada”.

En esta reunión de la Ejecutiva de UPA Albacete, además, se ha informado del inicio de campañas de difusión de información de la futura PAC que da comienzo hoy en Higueruela, “necesario trasladar a todo el territorio la información de primera mano para que adapten a la nueva PAC que comienza en 2023”. Y se ha concluido con la felicitación a las mujeres con motivo de la celebración del día 8 de marzo del día internacional de la Mujer.