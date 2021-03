El cambio en mi vida que me aportó cosas muy beneficiosas

Bienvenidos, de nuevo, al blog 'Capaces de todo'. Hoy me toca escribir a mí. Me presento, mi nombre es Clara, tengo 17 años y actualmente estudio en el colegio San Juan Bautista “Tavera”. Os voy a contar cómo ha sido mi experiencia al cambiar de domicilio dentro de Toledo. Parece una nimiedad, pero para mí es importante ya que me ha cambiado la vida en todos los sentidos.

Hace varios años vivía en Azucaica, un barrio de las afueras de Toledo capital. Por mi forma de ser, sobre todo insegura, me costaba mucho salir de esta zona para hacer cosas por mí misma: desde quedar con amigos hasta ir al colegio en autobús.

Entonces mis padres, en un intento de mejorar mi autonomía y dependencia, decidieron cambiar de vivienda. Actualmente vivo en Buenavista, otro barrio de Toledo, pero más céntrico. Aquí me siento más cómoda y feliz, ya que puedo ver más a mis amigos del colegio, puedo quedar con ellos los fines de semana para tomar algo, ir al cine, pasear y hacer muchos más planes por la facilidad de la cercanía de los sitios.

Sobre todo, puedo prescindir de los medios de transportes urbanos y de que mis padres me lleven de un lado para otro, ya que ahora puedo ir andando yo sola. Esto me ha hecho ser mucho más positiva y poco a poco he ido adquiriendo más confianza en mí misma.

Por otro lado, este cambio me ha dado la oportunidad de continuar con las actividades de ocio y tiempo libre que tanto me gusta realizar, y que antes no hacía por las dificultades que suponían para mí el desplazamiento.

A día de hoy, pertenezco al Club de Atletismo Realidad Toledo, un deporte que desde siempre me ha gustado, y del que me siento muy afortunada de poder practicar. Aquí me lo paso genial, estoy conociendo muchos amigos y hacemos muchas excursiones a otras localidades para competir. Y aquí también noto el cambio que he dado gracias a la decisión que tomaron mis padres, me siento mucho más segura a la hora de entablar conversaciones con los compañeros y compañeras, y con toda la gente nueva que sigo encontrando por mi camino.

Con todo esto que os he contacto, quiero transmitiros un sentimiento: muchas veces los cambios que se realizan en la vida pueden llegar a ser complejos, dolorosos y de difícil adaptación, pero la vida da muchas vueltas, y en mi caso, ha sido muy positivo y me ha aportado cosas muy beneficiosas.

Desde mi experiencia aprovecho para transmitiros que no tengáis miedo a los nuevos cambios, con ellos pueden venir muchas oportunidades maravillosas.