La España Vaciada formaliza su identidad en Castilla-La Mancha: “No somos el 15M Rural, nos gusta más ser el 31M”

La Plataforma España Vaciada de Castilla-La Mancha ha sido ya oficializada ante la organización nacional que agrupa ya a 170 plataformas, locales, comarcales, provinciales, regionales, y nacionales, así como redes sectoriales, del sector primario, medioambientales de infraestructuras sanitarias, de mujeres rurales… y que está presente en 25 provincias. Lo han hecho ante el E20, el ‘gran Consejo nacional’ de la España Vaciada.

Todavía no se ha presentado ante la opinión pública, pero la EVA Castilla-La Mancha nace con 17 miembros y cinco plataformas o colectivos ciudadanos con el objetivo de participar “en el proceso hacia un nuevo modelo de país vertebrado y en equilibrio”.

Además de Cuenca Ahora forman parte de la plataforma La Otra Guadalajara, SOS Talavera y Comarca, Forzados Almadén y Maestros de Pueblo. “Todas las provincias están representadas”, asegura la vicecoordinadora de Cuenca Ahora y miembro del E20, Milagros Herreros.

Sin cargos, sin junta directiva u órgano similar (de momento), la nueva agrupación “nos ha permitido conformar identidad regional dentro de la España Vaciada”, explica esta vecina de Cardenete (Cuenca). Se reúnen cada tres semanas y aclara que surge como “movimiento ciudadano” al margen, dice, “de que ya se esté hablando de una herramienta política mediante el cual algunas plataformas tienen intención de concurrir a las elecciones”.

Milagros Herreros es profesora de Lengua castellana en el IES ‘Serranía baja’ en el municipio conquense de Landete. Es concejala independiente en Cardenete. Se presentó bajo las siglas del PP, aunque en anteriores comicios lo hizo por el PSOE, también como independiente. Es también miembro de ‘Pueblos Vivos Cuenca’, un colectivo que lleva varios años luchando contra la implantación de macrogranjas en la provincia.

Reconoce que en Castilla-La Mancha todavía nadie ha dado el paso político. “Tenemos a compañeros que están trabajando en el diseño de la herramienta, pero nadie lo ha comunicado”.

“SOS Talavera y Comarca apoya la herramienta política. Si vamos a concurrir a elecciones o no, lo diremos cuando lo decidamos. No le vamos a adelantar acontecimientos políticos a nadie. Estamos trabajando, pero lo cierto es que si no estás donde se toman las decisiones, no pintas nada”, explica Raquel Esteban, ingeniera técnica forestal, profesora en Madrid, portavoz de SOS Talavera y Comarca y miembro de la Coordinadora nacional de la España Vaciada.

“¿Salvapueblos? El presidente regional debería medir sus palabras”

Las reacciones en partidos políticos como PSOE, PP o Podemos se han repetido en las últimas semanas. La última ha sido la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien calificó de “salvapueblos” a las plataformas de la España Vaciada a las que acusó de “oportunismo político”.

“Que nos llame lo que quiera. Yo hablo por una Castilla-La Mancha en la que nos hemos hartado de golpecitos en la espalda y de que digan que se hará esto y lo otro”, subraya para avisar que “si eso no está dotado de un proyecto técnico real con dotación presupuestaria, me da igual lo que me digan. Son promesas vacías. En Talavera hay movimientos luchando desde 1993. El hartazgo tiene décadas”.

“Page habló de ‘salvapueblos’ como algo peyorativo. Yo le daría la vuelta para denominar a quien realmente quiere defender la dignidad de su pueblo. Me parece una expresión desafortunada, pero no es la primera vez. El presidente debería medir más su lenguaje. Se dirige a los ciudadanos a los que gobierna y que tienen el voto”, dice Herreros.

“Entiendo que no guste, pero que no digan que se va a dividir el país. ¡Por favor! Si la ideología de la España Vaciada es la transversalidad y la cohesión territorial. Está claro que intentan desestabilizarnos”, apostilla Raquel Esteban. “Creo que tienen miedo porque el ambiente está bastante tenso, de desconfianza en los políticos y que la gente espera algo distinto”, comenta Milagros Herreros.

En todo caso, eluden cualquier comparación ideológica. “Nuestra única ideología es la defensa de los pueblos y las provincias, el reequilibrio territorial y la igualdad entre españoles. Luego cada uno en las plataformas piensa como quiere”, explica para asegurar que “muchos no terminan de entender que podamos hacer piña, seamos de izquierdas o derechas”.

Y por eso, como apuntan algunas voces, rechazan ser un ‘15M Rural’. “Nos gusta más ser el 31M, la fecha en la que la Revuelta de la España Vaciada inicia el cambio como llamada de atención a los que están en las instituciones".

“No somos un 15M Rural porque Talavera de la Reina o Cuenca, Soria, Zamora o Salamanca no son zonas rurales, sino ciudades. La España Vaciada no es solo agricultura o ganadería sino las poblaciones que han llegado a situación de necesidad por culpa de ciertas políticas”, incide Raquel Esteban.

“Quisiera que nuestro 31M mantenga el movimiento ciudadano. Si se pierde, perderíamos el sentido de la Revuelta de la España Vaciada”, confiesa Herreros. Ahora, la “fusión” regional cree que va a permitir a todos estos colectivos “abordar asuntos de calado que nos afectan como comunidad autónoma”. “Vamos a seguir en la lucha social, nos presentemos o no”, añade Esteban.

“Las elecciones en Castilla y León intentan que no tengamos tiempo”

Cree que a la vuelta del verano muchos acontecimientos se han precipitado, como el reciente anuncio del presidente García-Page de una moratoria con rango de ley que frene las explotaciones ganaderas industriales porcinas mientras no se aclare la normativa nacional sobre este tipo de negocios que están proliferando en la región.

Allá donde decidan presentarse, van a ir a por todas. Cuando las políticas estructurales provocan un éxodo de población, es un vaciado y ya está. Lo quieran adornar o no Raquel Esteban — Portavoz de SOS Talavera y Comarca y miembro de la Coordinadora de la España Vaciada

Y sobre otro de los acontecimientos sobrevenidos, el adelanto electoral en Castilla y León cree que “uno de los motivos se encuentra en frenar a los movimientos de la España Vaciada en la región, y de intentar que la herramienta de participación política no estuviera creada a tiempo”.

En eso coincide con Raquel Esteban. “Han querido impedir que los movimientos ciudadanos tuvieran tiempo para organizarse, pero no se va a dejar pasar ni esta oportunidad histórica ni ninguna”.

La talaverana cree que “allá donde decidan presentarse, van a ir a por todas. Cuando las políticas estructurales provocan un éxodo de población, es un vaciado y ya está. Lo quieran adornar o no”.

Con la participación de Soria YA! y de Burgos Enraíza en las elecciones del próximo mes de febrero Milagros Herreros cree que “se inicia una nueva etapa en nuestro país. Se trata de un momento que hará historia. Los territorios olvidados pasarán a la acción y alzarán su propia voz, para participar en el debate político y en la toma de decisiones”. El objetivo, dice, es “trabajar juntos por el reequilibrio territorial y la lucha contra la despoblación, que en este caso será, de momento, dentro de la región castellanoleonesa”.

No confían en los partidos más tradicionales. “Últimamente parece haberse puesto de moda que los partidos políticos hablen de que ‘todos’ están haciendo lo posible, e incluso lo imposible, por solucionar el problema de la despoblación”, comenta Milagros Herreros. En su opinión, “lo cierto es que, si nos vamos a los hechos, vemos que realmente siguen con la tónica del abandono que llevamos arrastrando desde hace décadas” y pone como ejemplo la decisión de suprimir el ferrocarril convencional en Cuenca.

“Es una infraestructura esencial que vertebra la provincia y la conecta con Madrid y Valencia para el transporte de viajeros y mercancías, y que desde los gobiernos nacional, regional y provincial se han empeñado en desmantelar”, subraya la conquense.

“¿Hablan de despoblación y desmantelan el ferrocarril tradicional? Tengo claro que después vamos nosotros: la línea de Talavera a Madrid. Se centran en un AVE que hace una cruz en España y el resto se la comen con patatas. El transporte a demanda es un engañabobos”.

Esta misma semana, colectivos como Usuàries del Tren Valencià, València en Bici, Rodamons, Soterranya, Extinction Rebellion València y con el apoyo de la coordinadora estatal ConBici y Ecologistas en Acción también han manifestado su oposición al cierre y desmantelamiento de la línea Aranjuez-Cuenca-Utiel y han solicitado la reapertura para evitar que esta falta de infraestructuras intensifique la despoblación.