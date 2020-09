La Diputación de Albacete apuesta por el poder de la fotografía para luchar contra las violencias machistas

Fotografía y lucha contra la violencia de género vuelven a unirse por quinto año consecutivo en el certamen fotográfico organizado por la Unidad de Igualdad de la Diputación de Albacete. "Nuestro objetivo es demostrar el pulso contra la violencia de género que está siempre pendiente y siempre en tensión", explica el diputado de Igualdad, Pedro Antonio González.

En su convocatoria de 2020, la institución ha decidido centrar esta edición en la "información y la sensibilización" acerca de un machismo que según cifras del Ministerio de Igualdad y del Interior, en lo que va de año, suma en Albacete 712 casos de violencia de género, 3.584 en el conjunto de la región. Un total de 1.064 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España desde que se contabilizan estos crímenes mientras que, en 2020, 31 mujeres han sido asesinadas en el panorama nacional, 4 en Castilla-La Mancha.

Según González, con este concurso la sociedad lanza un mensaje en repulsa de estos asesinatos y de cualquier tipo de violencia de género. "El machismo en sí mismo es la violencia más preocupante ya que sirve de sustrato a cualquier violencia. En su manifestación última es la violencia física y los asesinatos que contemplamos cada muy poco tiempo. Esa es la noticia que nunca queremos oír aunque es cierto que debajo de esa punta del iceberg hay muchas manifestaciones diarias, cotidianas y soterradas que se viven desde el silencio".

González recuerda la importancia de "no normalizar" ninguna conducta machista. "No podemos abandonar a quienes la sufren, ni a las que se atreven y pueden interponer una denuncia, ni a todas esas mujeres que sufren violencia de género y todavía no han encontrado el momento o la oportunidad de poner una denuncia. También deben saber que estamos con ellas". Según el diputado, toda oportunidad es buena para recordar los canales de ayuda a disposición de las víctimas y del conjunto de la sociedad.

"El certamen promueve la reflexión de la ciudadanía sobre esta lacra"

"Creo que hay que aportar nuestro granito de arena para que, entre todos, podamos evitar la violencia de género. Yo decidí difundir el teléfono 016 para que la gente se diera cuenta de la importancia de alertar sobre un caso de violencia antes de que pase cualquier cosa”, cuenta Vicente Guill, alicantino ganador de la edición 2019. "Vi el certamen por Internet y ya he participado en varias ocasiones. Me gusta dar mi punto de vista sobre este tema porque hay que hacerlo visible a la sociedad".

Guill consiguió el primer premio con una colección de 5 fotografías en las que difundió dicha línea, disponible las 24 horas los 365 días del año para alertar sobre cualquier tipo de violencia de género. “Decidí hacerlo apoyándome en el teléfono de ayuda desde diferentes puntos de vista. Siempre se ha dicho que una imagen vale más que mil palabras. La fotografía genera un impacto, en este caso visual, que llega mucho más rápido” a la ciudadanía “que cualquier escrito”. Se trata de una postura con la que coincide el diputado de Igualdad. "La fotografía es un canal muy bueno para difundir las reflexiones sobre un problema terrible como es la violencia de género. La imagen tiene una fácil dinamización en las redes sociales e Internet. Otro tipo de trabajo, como textos o relatos, llegan a menos gente porque es más complicado moverlo en redes".

Con cada Certamen de la Unidad de Igualdad, la Diputación de Albacete moviliza sus recursos para dar a conocer los trabajos con acciones como “llevarlos a las marquesinas de autobús” con el objetivo de “conseguir un impacto directo entre los transeúntes que dirigen su mirada a esa fotografía que les lanza un mensaje inmediato”. Y es que el concurso provincial, que recibe candidaturas de toda España, ha conseguido convertirse en un paso más de un plan de sensibilización que incluye “toda una tarea pedagógica a través de las fotografías ganadoras” y su exposición en espacios físicos y virtualse.

"La sociedad a veces no nos damos cuenta de la importancia de evitar" cualquier comportamiento machista, afirma Guill quien considera que "cualquier aportación" en esta lucha "es buena". Ya sea a través de la fotografía, o mediante una llamada a ese 016, la ciudadanía puede señalar a los agresores y evitar una violencia que, solo en la provincia de Albacete, obliga a la protección especial de 130 mujeres.

El pulso contra el machismo continúa activo

Según el diputado de Igualdad, este concurso es solo un ejemplo más de cómo nuestra sociedad sigue manteniendo el pulso contra el machismo. Cualquier persona mayor de 16 años, independientemente de su residencia habitual, puede participar en este concurso enviando sus trabajos por correo certificado a la Diputación de Albacete, Unidad de Igualdad, Paseo de la Libertad, 5, 2.ª Planta. Albacete, 02001. El periodo de recepción finaliza el próximo 31 de octubre.

Entre los requisitos, la Diputación recuerda en las bases del certamen que las candidaturas pueden presentar un máximo de cinco fotografías "originales e inéditas" que no pueden haberse utilizado en ninguna de las ediciones previas ni de este ni de otros concursos.

González considera que este Certamen ejerce un "trabajo de sensibilización muy importante y necesario" convirtiendo a la fotografía "en una herramienta que sensibiliza a través del pensamiento reflexionado" además de "lanzar el mensaje contundente de que la sociedad de Albacete se opone a cualquier tipo de violencia de género".

Las imágenes ganadoras se harán públicas durante el mes de noviembre, coincidiendo con la celebración del Día contra la Violencia de Género del 25 de noviembre.