Hay “poca afectación” en la actividad asistencial pese a duplicarse el número de contagios, afirma el Gobierno castellanomanchego

Los nuevos casos de contagio con COVID-19 se han duplicado en Castilla-La Mancha entre el martes y el miércoles de esta semana pero esto no ha provocado una gran afectación en la actividad asistencial de los hospitales. Así lo ha detallado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, quien ha concretado que en esta región hay una media de 900 nuevos positivos diarios, y que la mitad de ellos siguen siendo en la provincia de Toledo, donde también se nota esa mayor presión asistencial. “Pero la repercusión no es la misma que en la primera oleada. No superamos el techo de 80 pacientes en las UCI, y aunque es un número alto y seguimos preocupados, estamos lejos de la primera oleada de la pandemia”.

El consejero ha hecho estas declaraciones tras detallar el decreto de nuevas restricciones que entrará en vigor a las 00.00 horas de esta noche y que supone el cierre perimetral de la comunidad autónoma, el toque de queda desde las 00.00 horas a las 6.00 horas y la prohibición de grupos de más de 6 personas. Según ha dicho, estas nuevas medidas serán “herramientas muy positivas” para seguir combatiendo la expansión del virus.

También se ha referido a los datos de positivos con coronavirus en residencias y centro sociosanitarios. A este respecto, ha detallado que estos centros “tienen un comportamiento igual al de la propia sociedad”. “Si tenemos muchos casos fuera, también los tendremos en las residencias, y también con la afectación de la mitad de ellas en la provincia de Toledo”. Y al hilo de ello, ha remarcado que el compromiso principal es reducir el número fallecidos: ha comparado los 1.307 fallecidos hasta el 21 de junio con los 133 que se han producido desde el 22 de junio hasta la actualidad. “No es para pensar que esto es bueno, porque estamos hablando de fallecidos, pero el comportamiento es diferente porque el diagnóstico lo estamos haciendo antes”.

“Por eso es tan importante no contaminarnos, y por eso estas restricciones harán que nos reunamos menos y que lo hagamos menos personas. Nos preocupan mucho los dos puentes que va a haber en Madrid y sabemos que puede ser un factor importante”. El Gobierno castellanomanchego, ha añadido, ya ha pedido a la Delegación del Gobierno que extreme las precauciones en los cambios de fronteras autonómicas.

Díaz Ayuso dijo que sí cerraría Madrid

Precisamente, ha hecho mención a la reunión que el presidente regional, Emiliano García-Page, mantuvo con sus homólogos de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid, afirmando que la jefa del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso, “transmitió que sí cerraría” este próximo Puente de Todos los Santos, y que vería si hacía lo mismo para el siguiente, con motivo de la festividad de la Almudena en Madrid. “Pero sí se comprometía a que fuese este primer puente y que pediría al Gobierno el cierre por días, algo que no entendemos desde el punto de vista epidemiológico. Nos gustaría que el cierre fuese de todas las comunidades vecinas”, ha subrayado.

Por otra parte, Fernández Sanz también se ha referido a la denuncia que el sindicato CSIF ha vuelto a realizar sobre el colapso en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Ha reconocido que se alarga “un poco más” la gestión del servicio porque deben realizarse test de COVID a las personas que tienen ingresar, pero que por el momento se mantienen todas las operaciones quirúrgicas. “Aunque tengamos gente esperando, queremos mantener las operaciones programadas. Y además, ya hemos habilitado camas en otros hospitales como los de Talavera de la Reina y Alcázar de San Juan, porque trabajamos en red”.

Y respecto a la posibilidad de instalar hospitales de campaña, ha afirmado que le da “un poco de miedo” porque se necesita personal para atenderlos y ya se han agotado las bolsas tras más de 7.000 personas contratadas en toda la región. “No tomaremos esa medida mientras podamos trabajar intramuros. No se tomó cuando peor estábamos y ahora, estando mejor, tampoco lo vamos a hacer”.