El melón manchego inicia una cosecha marcada por la caída del consumo del 30% debido a la crisis sanitaria

La caída del consumo y los precios “aceptables” son dos de las premisas con las que ha empezado la recogida del melón de La Mancha, el más tardío del mercado, aunque la calidad y la cantidad serán positivas.

Según el resumen de la campaña que acaba de empezar ha realizado a AgroalimentariaCLM el responsable de melón de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, José Ángel Serrano, están empezando con unas perspectivas poco halagüeñas dado que en este verano el consumo ha caído un 30% en comparación con años anteriores y no se descarta que caigan aún más.

Este descenso en el consumo se debe a la crisis de la COVID-19 y a la ausencia de turistas. “Lo cierto es que por esta caída de los turistas y todo el daño de la COVID, ya se puede apreciar que los supermercados, que son los que va a tirar de este producto están consumiendo entre un 30 y un 35% menos que en año anteriores”, Pero no descarta que esto pueda ir a peor: “Vamos a depender de cómo vaya el verano, como tengamos muchos brotes y confinamientos mayores puede ser que incluso el consumo baje aún más”, señala.

También cree que esta bajada se debe a la crisis económica que están sufriendo muchas familias. “Los datos en consumo interno señala también que está bajando por motivos económicos. Hay familias para las que la fruta la tienen como alimento de segunda necesidad, no de primera necesidad, como el pan o el pollo, de hecho, por eso hay esa bajada importante que estamos teniendo en el consumo interior”, dice.

A juicio de José Ángel Serrano, la exportación no va a paliar esta bajada de las ventas. “Aunque la exportación también depende mucho del tiempo que haga esto no va a contrarrestar la situación aquí, porque esta fruta no la consumen si no viene a España, la consumen aquí porque hace buena temperatura y es refrescante.

Buena campaña en calidad

La recogida del producto en Castilla-La Mancha se ha generalizado en esta última semana de julio. La cantidad va a verse reducida algo ya que, los productores, siguiendo las recomendaciones de la interprofesional que se anticipó a la crisis del coronavirus han sembrado menos. “Este año se ha hecho caso de las recomendaciones y se ha sembrado un poco menos, según las cifras oficiales hay un 6% menos de siembra”, asegura, aunque las organizaciones habían pedido un 20% menos de superficie sembrada tanto en melón como en sandía para ajustarse al consumo que se preveía.

En 2019, la superficie dedicada al melón en la región fue de 6.182 hectáreas y 2.635 de sandía. La provincia de Ciudad Real representa el 80% de la producción regional de melón, y el 90% de sandía, según datos de la Interprofesional.

Los precios empezaron bastante bajos ya que en principio las cotizaciones “cayeros de una manera importante”, a consecuencia de la excesiva oferta al solaparse el final de la campaña de melón de Murcia con el inicio de la campaña de recogida de La Mancha. Sin embargo, tras la celebración de la primera lonja esta misma semana el melón se está comportando, con precios aceptables llegando una cotización de 28-30 céntimos/kilo para el de categoría extra y 22-25 para el de primera.

Calidad

En cuanto a la calidad del producto es “extraordinaria”, según Serrano que está haciendo un verano “relativamente suave, las noches están siendo agradables y la fruta lleva su proceso normal”.

De momento, la recogida no está teniendo problemas de manos de obra, tomando todas las medidas de seguridad para prevenir el coronavirus, “mucha inquietud para prevenir los posibles brotes, hacemos test aleatorios, y guardamos todas las medidas”, ha señalado.

A juicio del responsable de Cooperativas Agroalimentarias sería deseable más apoyo para el melón de la Mancha y más campañas de promoción sobre todo en los mercados exteriores. “El melón de la Mancha necesita más apoyo, que haya campaña de promoción para que se conozca nuestro producto, que es de buena calidad y que llegue a los comercio sabiéndose que es de nuestra región”, señala y destaca un aspecto negativo que se produce ya que asegura que “cuando llega el melón de castilla-la mancha haya campañas más agresivas en los centros comerciales que las que se hacen para los productos de la región de Murcia, hay ofertas pero un 40-50% más agresivas cuando empieza La Mancha”.