Page, contra el modelo de Belarra para las residencias de mayores porque puede “poner en riesgo” empleos del sector privado

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha arremetido contra la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y contra el nuevo modelo “arriesgado” que aspira a imponer en las residencias de personas mayores, pues considera que “si no se hacen las cosas bien, puede poner en riesgo miles y miles de puestos de trabajo vinculados al en sector privado del ámbito residencial y de la tercera edad”.

García-Page ha asegurado “fiarse cada vez menos” de la política que se hace en Madrid, pues “dicen que ponen dinero, pero luego no es verdad”. “Es la política del invito pero tú pagas. Nosotros podemos ser cualquier cosa, pero no ingenuos”, ha criticado. De ahí que haya asegurado que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha estará en contra de este nuevo modelo “si no va con financiación por delante”.

“El Consejo de Ministros va a terminar teniendo más miembros que niños en las aulas y personas mayores en las residencias. Con tanto ministro que tiene algo que intentar hacer cada día, en realidad, lo que nos vamos a terminar encontrando es un cambio de modelo importantísimo, que pone en riesgo miles y miles de puestos de trabajo vinculados al en sector privado del ámbito residencial y de la tercera edad”, ha advertido.

En este sentido, ha vuelto a reclamar que los fondos que han de sostener la gratuidad de la Educación Infantil de 0 a 3 años corran por parte del Estado, porque “no vale poner dinero para llegar a la esquina, porque detrás de la esquina sigue el camino”.

“Seguiremos avanzando en el modelo de 0 a 3 años, pero con cabeza, porque estamos escarmentados ya de cuando ponen globos para celebrar un cumpleaños, pero luego los pinchan a la vuelta de dos años”, ha concluido.