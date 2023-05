Unidas Podemos aprobará una “verdadera moratoria” contra macrogranjas si gobierna en Castilla-La Mancha

Unidas Podemos ratifica su apoyo su apoyo a las más de 25 plataformas vecinales que forman 'Stop Ganadería Industrial' debido a que “en la actualidad es más necesario y urgente que nunca replantear el modelo agrícola y ganadero, pues el gobierno de Emiliano García-Page ha convertido a nuestra región en la que mayor contaminación de acuíferos tiene”. “Vamos a poner en marcha si gobernamos una verdadera moratoria, y lo más importante que vaya acompañada de una Evaluación de Impacto Ambiental que permita transitar a un modelo sostenible de producción ganadera en la región”, ha subrayado su candidato a la Presidencia, José Luis García Gascón.

La coalición progresista ha recordado que “las instalaciones ganaderas intensivas, conocidas por todos y todas como macrogranjas es un modelo insostenible que tiene un grave coste ambiental”, añadiendo a su vez que “esto tiene un gran impacto sobre uno de nuestros bienes preciados más escasos, el agua, y es que nuestros acuíferos son contaminados con los excrementos (purines), quedando contaminada el agua de los pueblos con nitratos”.

“Tal y como lo denunció la plataforma 'Stop Ganadería Industrial' en la región, el 63% de las aguas subterráneas de Castilla-La Mancha están contaminadas por nitratos, y esto es impermisible”, ha afirmado Unidas Podemos.

“Unidas Podemos siempre ha estado junto a las plataformas en sus reivindicaciones. Por ello presentamos en 2017 y 2021 dos propuestas a las Cortes para preñar la expansión masiva y descontrolada de la ganadería industrial. No puede ser que se estén implantando nuevas instalaciones ganaderas sin que exista una Evaluación Ambiental Estratégica”, ha defendido el candidato. Por otro lado, “hay que tener en cuenta que García-Page tan solo ha puesto un falso parche temporal para tratar de convencer a las personas de que está frenando las ampliaciones de granjas intensivas, y la aprobación de nuevos proyectos, pero está permitiendo las macrogranjas de pollos y vacas y un coladero de proyectos por la puerta de atrás, y lo más importante, sin construir un modelo sostenible”, dice Unidas Podemos.

Asimismo, García Gascón indica que “todos y todas somos conscientes de la importancia que tiene el agua, y más aún en unos momentos en los que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha demostrado que no le importan sus cuidados y su consumo responsable, hay que elegir entre una alternativa progresista que cuide el agua y los acuíferos de la región o Page, al que ha demostrado que puede dormir perfectamente a pesar de la problemática que está viviendo la región con el agua”.

Evaluación Ambiental Estratégica

Desde la coalición progresista apuestan por una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), tal y como establece la Unión Europea, “un instrumento que analice las consecuencias y efectos reales de la ganadería intensiva en el medio ambiente y en los acuíferos de nuestra región, y por lo tanto, en la vida de las personas”.

Por todo ello, prometen una “moratoria real” a través de la suspensión inmediata de la concesión de nuevas autorizaciones ambientales para las macroexplotaciones industrializadas de cría, madres y cebo de vacuno, porcino y avícolas hasta que se obtenga el resultado de la correspondiente Evaluación Ambiental Estratégica y la adopción del Plan Estratégico de Ganadería Intensiva “que tenga una hoja de ruta clara para la transición de modelo”.

“No podemos dejar Castilla-La Mancha en manos de quien no la cuida, no la respeta, no vela por sus habitantes, y por lo tanto, demuestra con cada acto que no lucha y luchará por su bienestar. Desde Unidas Podemos apostamos por el avance en el cuidado del agua y la tierra frente a los retrocesos en la contaminación, el futuro sostenible frente al pasado de las macrogranjas, y el cambio progresista que solo nosotras podemos garantizar frente a las políticas de derechas”, ha concluido.