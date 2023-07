Votar en plenas fiestas patronales: “Es un fastidio” pero también “es lo que toca”

Aparatos alquilados de aire portátiles, puertas y ventanas abiertas y mucha agua. En el CEIP Gloria Fuertes de Cobisa decenas de personas pasaban ya desde primera hora de la mañana por alguna de las cinco mesas electorales habilitadas en el centro en el que hay más de 3.500 personas llamadas a votar.

“Ya calienta”, comenta Victoria. Es interventora del Partido Popular y ha salido unos minutos a fumar fuera del recinto. A la sombra. Pasan las diez de la mañana y no hay ni 30 grados, pero se espera llegar hoy a los 37 en esta localidad, situada a unos pocos kilómetros de Toledo.

Victoria es una de las 7.000 personas que este domingo conforman el dispositivo del PP de Castilla-La Mancha entre apoderados, interventores y voluntarios repartidos entre los colegios electorales y las sedes del partido. Miles más de otros muchos partidos participarán también en la jornada electoral. “Hay mucha afluencia. Creo que para evitar el calor, pero también muchos jóvenes han venido a votar empalmando la fiesta nocturna para irse a dormir”, explica la interventora. “Los que tenemos que estar aquí no podemos estar en fiestas, pero en nuestro caso lo hacemos porque queremos”, recalca y reconoce que ha sido una campaña electoral “muy distinta y acalorada. A Feijóo le veo con muchas posibilidades”.

A esa hora los votos por correo, de los que tanto se ha hablado en la campaña electoral, ya están en las mesas. “Tenemos 30”, dice uno de los interventores del PSOE en una de ellas. “Nosotros 60”, comentan en otra. En una tercera no han tenido ni tiempo de contarlos todavía, explica uno de los vocales. “Sácame guapo en la foto, ¿eh? Si quieres nos la hacemos juntos”, bromea otro.

Norianna es una jovencísima presidenta de mesa electoral en plenas fiestas. “Es lo que toca”, nos dice cuando le preguntamos cómo lleva compaginar la fiesta con la responsabilidad electoral. Son las diez y media y en su mesa ya ha votado un 12% de la lista. “Creo que vendrán ahora a primera hora y luego ya cuando baje el calor”.

El ambiente es festivo. Cobisa celebra sus fiestas patronales y por eso los que más han madrugado hoy en las urnas han sido los jóvenes del pueblo. En realidad, ni siquiera se han acostado, nos explica un grupo de chicas que transportan bebida en un carro de supermercado, tras haber pasado por las urnas.

“Hoy es todo un poco raro”, comenta José Antonio, presidente en una de las mesas electorales. “Estamos cansados por las fiestas, pero es una obligación estar aquí y ya está. De momento no ha habido ningún problema. Va fenomenal. Está viniendo mucho la gente, suponemos que por el calor”.

El que todavía no ha pasado por las urnas es el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey y candidato de Sumar al Congreso por Toledo. Reside en esta localidad toledana y desde primera hora de la mañana se encuentra en la capital acompañando a la cabeza de lista, Marta Romero.

Como en tantos otros lugares de España las elecciones generales coinciden con días de fiesta. En Cobisa terminan hoy. En el colegio electoral nos encontramos con el alcalde. Félix Ortega (PSOE) decidió no cambiar las fechas de las fiestas cuando Pedro Sánchez convocó elecciones generales, apenas un día después del 28M. “Lo único que hemos hecho es trasladar el centro para votar a este colegio. Normalmente se vota en el CEIP cardenal Tavera, pero está al lado del recinto ferial porque iba a ser un inconveniente”.

En las mesas electorales todavía quedan algunos restos de los churros y porras que familiares, amigos e incluso los interventores han traído para coger fuerzas. Mari y Toni regentan la churrería local de la que no para de entrar y salir gente. Hay fiesta y es su ‘temporada alta’. Abrieron a las siete de la mañana y cuando terminen, a eso de las doce del mediodía, pasarán por el colegio electoral, antes de ir a descansar.

La resaca del jolgorio nocturno del sábado todavía se aprecia en las calles que, desde primera hora, con la fresca, son un bullicio entre quienes terminan a esa hora la fiesta nocturna, aquellos que han madrugado para comprar -hoy las tiendas están abiertas y hay incluso un puesto de frutas callejero cerca de la plaza del Ayuntamiento- y otros lo hacen para votar.

Conchi y Pili faenan a esa hora recogiendo los restos de la noche festiva. “Más contentas que unas castañuelas estamos”, comenta Pili cuando les preguntamos por la coincidencia entre fiesta y elecciones. “Yo estoy un poco saturada”, apostilla Conchi. “Normalmente cuando hay elecciones nos dan las dos de la mañana largas porque también ayudamos a desmontar en el colegio electoral. Menos mal que no hay cole: en el momento que salga el último, recogemos y cerramos el centro. Quizá esta vez podamos terminar a las 12.30 o una de la mañana”.

En las aceras, en los bancos o en los bares y buscando la sombra hay decenas de jóvenes. “La fiesta de la noche ha seguido esta mañana y es la tercera vez que pasamos a limpiar”. Un grupo de estos jóvenes se ha desplazado desde Toledo para pasar la noche. “Ahora nos vamos a votar”, explica César, sentado a la sombra tras una larga noche. Varios de sus amigos, incluido él, no tienen ningún problema en decir que optarán por Vox, aunque otros rechazan que esa vaya a ser su elección. “No, no, yo no”.

La sensación general es que la gente ha salido a votar desde primera hora. “Si me apuras creo que en estas votará más gente que en las anteriores. Aunque haya sido en verano, creo que habrá una importante participación. Además, está el voto por correo”, comenta el alcalde.

“Hay muchos vecinos que han esperado hasta mañana para irse de vacaciones”, explica Mari. “Han sido unas elecciones muy raras. Y más en verano. Compadezco a la gente de las mesas”.

Toni cree que la campaña electoral se ha vivido “sobre todo en las redes sociales. Antes se veían más carteles, coches y no ha habido mítines”, aunque él vio el debate a tres que ofreció TVE. “Creo que la gente tiene claro lo que va a votar. Durante cuatro años hemos visto lo que ha pasado. No se nos olvida. Hay que gente que vota siempre igual pero el que no tiene una idea sola al final valora qué es lo que te viene bien y cómo se ha funcionado en los últimos cuatro años”.

Con Elvira nos cruzamos cuando vuelve de depositar su voto. “Mal, muy mal que coincida con las fiestas. ¡Que la gente tiene que bailar la bandera después de misa!”, nos dice esta mujer de avanzada edad. Se refiere a una tradición del último día de festejos.

Un pasacalles recorre el pueblo anunciando el último día de fiesta. Cereal es el director de la Banda de la Unión Musical de Cobisa. “Vamos a ir tocando hacia el colegio electoral y aprovecharemos para votar”. Cree que la coincidencia de las fiestas con el proceso electoral es “un fastidio para operarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tienen trabajo doble, pero el presidente manda… Es un poco curioso y gracioso a la vez. Han sido elecciones muy seguidas y la gente está cansada. Ya ocurrió en 2019. Lo mismo encontramos otra vez un panorama de no gobierno y hay que volver a repetir. Pinta que por ahí pueden ir los tiros”.

Cerca de la medianoche se conocerán los resultados de estas atípicas elecciones generales en pleno mes de julio. El dictamen de las urnas coincidirá con la traca de fin de fiesta en Cobisa. “Esperemos que gane Pedro Sánchez, pero sea cual sea el resultado esta es la fiesta de la participación, es el momento en el que los ciudadanos pueden votar libremente y eso siempre hay que celebrarlo, ocurra lo que ocurra que será lo que la gente haya decidido”, zanja el alcalde.