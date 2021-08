El taranconero Luismi García-Marquina, bronce en la prueba de contrarreloj de ciclismo en los Paralímpicos de Tokio

A su mujer, a sus hijos, a su padre, a su madre y a sus abuelos. A todas estas personas dedicó la medalla de bronce que obtuvo este martes en los Juegos Paralímpicos de Tokyo el vecino de Tarancón, Luis Miguel García-Marquina en ciclismo. Específicamente, en la prueba a contrarreloj de la categoría H3 Visiblemente emocionado, el deportista recordó que es gracias a un "amigo" del Hospital Nacional de Parapléjicos que está en los Juegos Paralímpicos.

"Es gracias a este hospital que soy lo que soy hoy. Tenemos un equipazo, he dado el cien por cien. Estoy exhausto en un recorrido que no me favorecía nada y voy a disfrutar esto al máximo porque hay muchísimo trabajo detrás de esto", recalcó el deportista.

La medalla de oro se la llevó el austríaco Walter Ablinger, con un tiempo de 43' 39'' 17, y la de plata para el alemán Vico Merklein, con un tiempo de 43' 41'' 06. Por su parte, García se lleva el bronce con apenas segundos de diferencia: 43' 41'' 06. La medalla del taranconero es la vigésimo primera que logra España en los Juegos Paralímpicos de Tokio.

García-Marquina es un exitoso abogado y subcampeón del mundo en 'handbike'. "Llevaré la bandera de Tarancón con todo el orgullo", declaraba el deportista antes de partir a los Paralímpicos.