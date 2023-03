Castilla y León rechaza el requerimiento del Gobierno por suprimir el órgano de mediación laboral

La Junta de Castilla y León ha informado de que ha “inadmitido” el requerimiento formal realizado por el Gobierno de España para el mantenimiento en la Comunidad del Servicio de Relaciones Laborales (Serla). Así lo ha anunciado el consejero de Empleo e Industria, Mariano Veganzones, de Vox, quien ha calificado el escrito remitido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como “esperpéntico” y un “despropósito jurídico” con “una ínfima calidad técnica impropia de los funcionarios de ese Ministerio”.

El consejero ha acusado a la ministra de enviar un “burdo cortapega al dictado de los sindicatos de Castilla y León” y que el Ministerio “ni siquiera se ha molestado en repasar”.

Entre los motivos para negarse a tener en cuenta, Veganzones ha señalado que el Ministerio de Trabajo “carece de competencias para la remisión del requerimiento” y se ha sobrepasado el tiempo de dos meses para poner un recurso contencioso administrativo. Es por ello que, como ha justificado el consejero, “inadmiten de plano todas sus pretensiones”.

En defensa del 'No' de Vox a mantener el Serla, que choca con la posición de su socio de Gobierno, ya que el PP que está abierta a una nueva financiación del Serla para “garantizar” su continuidad, como ha defendido este lunes el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, Veganzones ha reiterado que el Ministerio de Trabajo no tiene competencias para enviar este tipo de solicitudes a la Junta. Además, como ha explicado, al no contar con una partida dentro de la Ley de Presupuestos de 2023 -que ellos mismos decidieron que no apareciera- ha defendido que la Constitución recoge la autonomía financiera a las comunidades, situación que hace el Estado no puede interferir en esa autonomía.

Veganzones se ha mantenido en su posición contra el Serla y repetido el mantra de Vox contra sindicatos. El responsable de Empleo e Industria ha relato que el Servicio de Relaciones Laborales se creó gracias a un acuerdo “privado” de sindicatos y patronal, que podría haberse considerado “nula de pleno de derecho” si la administración no le hubiera dado el carácter de “tripartita”.

Reiterando una vez su posición en contra de financiar el Serla, Veganzones ha aseverado que ninguna sentencia o normativa obliga a financiar con dinero público la entidad ni tampoco hay un acuerdo “vigente” entre los agentes sociales y económicos con la Junta desde octubre de 2020 que así lo requiera.

El titular de Empleo e Industria ha criticado al Ministerio de Trabajo por permitir a sindicatos y patronal pedir dinero “a su gusto y placer” para costear un “chiringuito” que “ellos mismos han decidido crear” . Veganzones ha teorizado con que esta práctica supondría un “cheque en blanco sin límites” que desembocaría en que en cualquier convenio sectorial o acuerdo profesional de trabajadores autónomos pueda fundar “su propio Serla”.

Como conclusión, Veganzones se ha atrevido a especular con que el requerimiento judicial del Gobierno es el “lanzamiento de la campaña electoral” de Sumar“, el proyecto político que impulsa Yolanda Díaz, ”de la mano de Pedro Sánchez“.