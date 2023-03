El diputado de EH Bildu Ikoitz Arrese renuncia a participar en un congreso LGTBI en Valladolid por las quejas de la Junta

Gaur 11 urte, beste 13 gazterekin batera, Espainiako Poliziak atxilotu ninduen.



11 años ya desde que Policias armados entraran en mi casa, me detubieran, me incomunicaran, me torturaran y me encarcelaran.



Este hilo también es parte del relato de Euskal Herria⤵️