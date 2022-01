España Vaciada se estrena en política con las elecciones de Castilla y León para “influir de verdad”

La 'España Vaciada' se presentará por primera vez en unas elecciones el próximo 13 de febrero, con Castilla y León como pista de lanzamiento de un proyecto político que agrupa decenas de plataformas sociales y vecinales en una treintena de provincias del país. No será una tarea sencilla la que se han fijado, ya que el partido como tal, registrado en septiembre de 2021, solo se presentará en tres provincias de las nueve de la Comunidad. Y en Soria concurrirá la veterana plataforma Soria ¡YA! como agrupación de electores a imitación de lo que hizo Teruel Existe en las Generales del 2019. Los sorianos necesitaban 800 avales ciudadanos, que consiguieron en apenas dos horas. "Esperamos poder influir en materias como Sanidad y Educación y trabajar para revertir la despoblación y por el reequilibrio territorial que no se da entre provincias", explica una de los miembros de la coordinadora de la España Vaciada, Vanessa García.

La presentación de candidaturas para las autonómicas de Castilla y León termina este 10 de enero, pero ya se ha confirmado en qué provincias se presentará España Vaciada: Burgos, Salamanca y Palencia. En el resto de provincias -salvo Soria- las plataformas no han conseguido el consenso suficiente para concurrir. Las listas electorales que presentarán España Vaciada y Soria ¡YA! son todavía una incógnita, aunque su programa electoral será similar a las reivindicaciones que realiza como coordinadora de plataformas.

Si alguno de estos nuevos partidos consiguieran un escaño, tendrían que integrarse en el Grupo Mixto, salvo sorpresas. El reglamento de las Cortes de Castilla y León exige un mínimo de cinco escaños para crear grupo parlamentario propio o tres escaños y al menos el 5% de los votos emitidos en toda la Comunidad. Es una tarea que se antoja difícil, puesto que solo se va a presentar -salvo que haya cambios- en tres provincias con la misma enseña, y es muy improbable que sumen tantos votos en Burgos, Salamanca y Palencia como para alcanzar el 5% en todo Castilla y León, puesto que solo se les podrá votar en sus provincias. "No queremos las migajas. Buscamos un pacto de estado que abogue por el reequilibrio territorial", rechazan desde España Vaciada Salamanca. El objetivo de esta movilización, explica García, es poder influir "de verdad". "Si no estamos en primera línea en las Cortes de Castilla y León no se nos tiene en cuenta", recalca.

Los integrantes de estas plataformas están acostumbrados a seguir la actualidad política desde fuera, así que estos últimos días han vivido "una trepidante locura", un máster exprés, una carrera acelerada: reuniones, el registro, la junta electoral, representantes, candidatos... España Vaciada en Burgos sigue elaborando su lista de candidatos concentrando fuerzas entre la sociedad civil y partidos locales y comarcales, informan fuentes del partido.

Burgos Enraíza es la "base social" de Vía Burgalesa-España Vaciada, la marca electoral en esa provincia, y representará a 45 asociaciones y entidades de toda la provincia, a los que se han sumado partidos como Vecinos por Belorado (que gobierna en el municipio), Vecinos por Burgos (agrupación liderada por Marco Antonio Manjón, exconcejal de Imagina Burgos en el Ayuntamiento de la capital), Burgos lo Primero (constituido poco antes del principio de la pandemia) e Iniciativa Merindades de Castilla, que se ha presentado en otras ocasiones, sin éxito.

En Palencia, este domingo se hará publica la lista del partido, integrado por miembros de la Montaña Palentina, la Valdivia, la Valdavia, la Ojeda, el Boedo, el Cerrato y Tierra de Campos, según informan desde España Vaciada Palencia. "Somos la reacción a la ausencia de una verdadera política de vertebración territorial", aseguran a través de un comunicado.

En Salamanca no hay plataformas que sirvan de base al partido, si no que se presentarán "ciudadanos comunes y corrientes" que desde hace tiempo buscaban "cambiar las cosas" en la provincia. La lista, informan desde España Vaciada Salamanca, será "totalmente transversal" y aspira a tener votos "de una amplia mayoría" de los ciudadanos. El partido se muestra como "una opción" para solucionar problemas como la despoblación, la falta de servicios públicos, infraestructuras o empleo.

Mientras, Soria ¡YA! apuesta por su consolidada marca en la provincia para intentar entrar en el parlamento autonómico, con una lista ya elaborada y que se hará pública en los próximos días. Esta es uno de los pocas formaciones provinciales -se trata de una agrupación de electores- que entra en muchas quinielas aunque necesitaría sacar más del 14% de los votos, si se mantiene la participación en cifras similares a las de los años anteriores, para obtener representación. La agrupación de electores concurre con esperanza a estas elecciones, para las que ya ha recibido mucho apoyo ciudadano.

Hasta el momento de publicar este artículo, Soria ¡YA! superaba los 2.600 avales en una provincia con 76.245 habitantes censados (lo que supondría un 3,4%). "Lo que nos diferencia de otras agrupaciones o partidos es que no tenemos una visión localista o provincialista como nos acusan. Tenemos una visión global", apunta García, que promete que si Soria ¡YA! llegara a las Cortes de Castilla y León, llevará al hemiciclo reivindicaciones propias y también comunes a la España Vaciada.

Todos estos partidos y agrupaciones políticas pretenden negociar con el partido político que gobierne finalmente la Junta de Castilla y León, si consiguen entrar en el parlamento autonómico, igual que ha hecho durante años la Unión del Pueblo Leonés o -en esta legislatura que termina en febrero- Por Ávila, una escisión provincialista del Partido Popular, liderada por José Ramón Budiño y el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera.

Las provincias de León, Zamora, Segovia, Ávila y Valladolid no contarán con la posibilidad de votar a representantes de la España Vaciada por lo que la potencia electoral de la marca se verá limitada, quedando por ver también si les afecta la aparición de partidos nuevos y agrupaciones de electores que usan reclamos parecidos pero sin ser ni pertenecer a la España Vaciada.