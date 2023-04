El número 9 de Vox al Ayuntamiento de Valladolid fue condenado por dar una patada al carrito de un bebé de 29 días

El número 9 de Vox en la lista al Ayuntamiento de Valladolid, Luis Cuadrillero Martínez, fue condenado en 2019 por dar una patada al carrito del un bebé de 29 días. Cuadrillero cometió un delito leve de maltrato sin lesiones por el que se le condenó a una multa de un mes a razón de seis euros por día. Al ser un delito leve no aparece en el certificado de penales que algunos partidos exigen a sus candidatos.

En la sentencia del juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se declara como probado que sobre las 22:00 horas del día 13 de mayo de 2019, la denunciante se encontraba en el portal de una calle de Valladolid, junto con su bebé que estaba en un carrito, y en compañía de unos vecinos, cuando accedió al portal Cuadrillero. Este, al pasar al lado del carrito “le propinó una patada en la rueda desplazándolo, llegando a impactar contra uno de los vecinos” con los que se encontraba la mujer, “lo que provocó que el bebé, que tenía 29 días de vida, se pusiera a llorar”. El hijo de la denunciante no resultó con lesiones.

Para la jueza, los hechos son constitutivos de un delito leve de malos tratos, previsto y penado en el art.147.3, del Código Penal. Para condenar a Cuadrillero se tuvo en cuenta la declaración de la madre del bebé, que ratificó su denuncia y reiteró “de forma persistente, firme y carente de duda o contradicción”, que Cuadrillero, vecino con el que mantenía mala relación pasó cerca del carrito, que no le entorpecía el paso, y le propinó una patada a la rueda. El coche del bebé se desplazó e impactó con uno de los vecinos y el bebé se puso llorar. Una de las vecinas con las que estaba, enfermera, le recomendó que llevase al niño al médico, que le confirmó que no tenía lesiones. La versión de la madre estuvo avalada por las declaraciones del matrimonio vecino. La jueza consideró que era “plenamente creíble dada la contundencia y rotundidad de sus manifestaciones”.

La defensa de Luis Cuadrillero aludió a móviles espurios de los testigos ya que las relaciones eran malas. Pero para la jueza es una cuestión que no se acreditó y el hecho de que hubieran tenido “alguna diferencia” en temas puntuales de la comunidad, no les resta credibilidad. Concluye además que tanto la denunciante como los dos testigos estuvieron plenamente de acuerdo en que la patada fue intencionada y no por un tropiezo o ligero roce como sostuvo el acusado, y que el carrito ni entorpecía, ni impedía el paso del acusado, por lo que “se estima que el acusado actuó con un dolo, bien directo de lesiones, o bien con un dolo eventual, ya que se tuvo que imaginar que si le propinaba una patada a un carrito de bebé, cuando el niño estaba dentro, podía ocasionarle lesiones”.

Aunque este diario intentó contactar con Vox Valladolid para recabar la versión del partido o del propio condenado, no fue posible por el veto a elDiario.es. Cuadrillero es parte de la lista de Irene Carvajal, que ha ejercido como jueza sustituta en juzgados de Valladolid. Además, forma parte de una de las comisiones del Colegio de Economistas de Valladolid. En 2016 concurrió como suplente en las listas al Senado por Valladolid, pero no con Vox sino con Ciudadanos.