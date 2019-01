Cuixart pide nuevos liderazgos en el independentismo: "No se puede gobernar sólo desde la cárcel o el exilio"

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, cree que el independentismo necesita nuevos liderazgos para no depender de las directrices que llegan desde la cárcel de Lledoners, donde están los políticos encarcelados, o desde Waterloo, donde se refugia Carles Puigdemont. "No se puede gobernar un país desde la prisión o desde el exilio, o no sólo", ha expresado en una entrevista en Catalunya Ràdio.

"Que cada cual haga el trabajo que le corresponda, y no diré cuál es la mejor fórmula, pero lo que es una evidencia es que hacen falta nuevos liderazgos", ha respondido, sin entrar en más detalles, a la pregunta de si habría que crear una lista civil si los partidos no se ponen de acuerdo. "Pedimos a los partidos que actúen con responsabilidad y hablen claro a la ciudadanía. Ni las amenazas de represión ni el miedo pueden ser límites de nada, porque cuando Jordi Sánchez y yo ya estábamos en la cárcel declararon la independencia", apunta.

Cuixart ha señalado que Òmnium ha mantenido reuniones periódicas con los partidos soberanistas y les hubiera gustado llegar más lejos en una estrategia conjunta, pero ha reconocido las circunstancias no lo han permitido: "Aun así no queremos dedicar ni un segundo a hacer reproches a nadie".

Sobre cómo encara el juicio, ha dicho que en las últimas semanas se ha instalado entre los presos "un clima de determinación y valentía que augura un juicio lleno de dignidad", y el apoyo de los ciudadanos es también una gran estímulo, ha añadido. Ha dicho estar preparado para una sentencia condenatoria que le haga estar más años en prisión, y ha subrayado que la cárcel, en su caso, "es un aparato de denuncia internacional y una manera sensacional de plantar cara a la ultraderecha".

Preguntado por si el independentismo tiene que apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha dicho que es un debate que no les incumbe como entidad, aunque ha apuntado: "Lo que sea bueno para Catalunya a la larga lo será también para los presos, pero al revés no lo tenemos nada claro".