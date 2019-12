La Generalitat lleva a la Fiscalía el juego 'Que no se te caiga el jabón' por considerarlo homófobo

El Departamento de Asuntos Sociales de la Generalitat ha llevado a la Fiscalía de Delitos de Odio el juego de cartas 'Que no se te caiga el jabón' por considerarlo homófobo. El juego, de SD Games, transcurre en la ducha de una prisión de hombres y el objetivo es evitar que al jugador le toque la carta del jabón, que se presupone que conlleva ser violado.

La empresa considera en su descripción que se trata de un juego de "humor negro" para mayores de 18 años, pero no lo ven así la Generalitat y algunas entidades a LGTBI. Además de llevarlo a la Fiscalía, el Departamento de Asuntos Sociales ha abierto un expediente de oficio para recabar más detalles del juego. "Tolerancia cero con la homofobia", sentencian desde su cuenta de Twitter.

Desde el Observatorio contra la Homofobia de Catalunya también se han referido al juego como "absolutamente terrible" y "cargado de odio".

Us vull parlar del que està essent i serà un dels jocs més venuts d'aquestes festes. I com que les meves possibilitats de fer pressió a una gran empresa com @PlaySDGames són gairebé nul·les l'únic que puc fer és demanar-vos difusió. Endavant la merda homòfoba d'aquest Nadal. 👇 pic.twitter.com/ES0ryQfgi0