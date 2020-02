Puigdemont recibe a Ponsatí en la Eurocámara: "Esta es una foto que no querían, no hay que renunciar a nada"

"Estoy muy contenta de afrontar el nuevo desafío personal y colectivo". Así ha llegado Clara Ponsatí con sus credenciales de eurodiputada al Parlamento Europeo en Bruselas. La exconsellera, residente en Escocia tras el 1-O, ha sido reconocida por la Eurocámara en virtud de la sentencia del 19 de diciembre de la Justicia europea, y sion haber cumplido el trámite de jurar la Constitución en Madrid como le pedía la Junta Electoral Central –al igual que pasó con Carles Puigdemont y Toni Comín–.

Ponsatí ha comparecido acompañada por Puigdemont y Comín en las escaleras de la entrada de la Eurocámara. "De momento, sigo residiendo en Reino Unido y asistiré a Edimburgo ante el tribunal de mi caso", ha dicho Ponsatí, sobre quien aún pesa una orden de detención y extradición –desde el 1 de febrero goza de inmunidad parlamentaria en la UE como eurodiputada, Reino Unido ya no está en la UE–.

Ponsatí se sentará en la zona del Parlamento Europeo destinada a los No Inscritos, en tanto que retiraron el ingreso en los Verdes por la falta de apoyos suficientes, pero que no ha querido zanjar: "Este es un asunto que nos acabamos de encontrar, que discutiremos y hablaremos, está abierto. Hablaremos en los próximos días".

Por el camino está el suplicatorio para levantar su inmunidad parlamentaria. La Eurocámara ya ha comenzado a gestionar los de Puigdemont y Comín. "La causa es política, no es una causa de una investigación criminal normal. Es una causa política, se han violado los derechos civiles, y explicaremos el comportamiento de la justicia española en el caso catalán", ha dicho Ponsatí.

El expresident Carles Puigdemont ha afirmado ante la imagen de los tres eurodiputados: "Hemos esperado mucho y este momento ha llegado. Ha habido mucha gente muy poderosa que ha trabajado para evitar este momento, y no lo han conseguido. No hay que renunciar a nada de lo que nos ha llevado hasta aquí. Esta es una foto que no querían, y hoy la tienen. Tres eurodiputados, nos quisieron impedir estar en las listas, estar presentes desde el primer día, a los tres nos piden el suplicatorio... Vamos a esperar".

En relación con la reunión este jueves entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president catalán, Quim Torra, Puigdemont ha dicho: "Lo más importante no es lo que el presidente Torra va a defender, que es el programa del Gobierno con el que fue investido, sino con qué Pedro Sánchez se va a encontrar" ¿Y qué querrían encontrarse? "Que Sánchez esté de acuerdo en organizar un referéndum de autodeterminación. Este sería un compromiso del que saldrían beneficiadas las dos partes y saludado en esta casa [la Eurocámara]".