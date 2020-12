La CUP avala que la exalcaldesa de Badalona Dolors Sabater sea su candidata a las elecciones catalanas

La CUP ha aprobado que Dolors Sabater, exalcaldesa de Badalona, encabece sus listas de cara a las elecciones del 14 de febrero. En un Consejo Político extraordinario celebrado este sábado, las bases de la formación han avalado la alianza con Guanyem Catalunya, plataforma a la que pertenece Sabater.

Los anticapitalistas han dado hoy un paso decisivo pero no definitivo para que Sabater sea su candidata a las elecciones en el Parlament. Ahora será Guanyem Catalunya quien deberá avalarlo, así como el preacuerdo de alianza alcanzado con la CUP.

Las bases de la CUP han validado la entente con 33 votos a favor, 26 en contra y 3 abstenciones. “Queremos que [Sabater] encabece esta candidatura y lo hará de la mano del mejor equipo posible”, ha celebrado Maria Rovira, portavoz de la formación.

Sabater, de 60 años, es docente de formación y fue elegida como candidata de la lista del cambio Guanyem Badalona en Comú en 2015 para acceder a la alcaldía. Gracias a un pacto con la oposición, ejerció de alcaldesa de la ciudad hasta 2018, cuando una moción de censura del PSC con el apoyo de Ciudadanos y el PP la apartó del cargo.

En las elecciones municipales de 2019, Sabater repitió como candidata, pero en esa ocasión no logró los apoyos para ser alcaldesa, sino que aceptó 'in extremis' respaldar al candidato del PSC para evitar que Xavier Garcia Albiol recuperase la alcaldía. Con la dimisión del socialista Álex Pastor por saltarse el confinamiento el pasado mes de mayo, no se logró el mismo acuerdo y el popular se hizo con la vara de alcalde.

La portavoz de la CUP, Maria Rovira, ha explicado en rueda de prensa que ahora es Guanyem quien debe ratificar el preacuerdo: "Ahora es necesario e imprescindible que hagan su propio proceso". También ha aclarado que Guanyem se integrará en los espacios de gobernanza de la CUP como lo hacen las demás organizaciones, y además se crearán nuevos espacios para "trabajar posibles disensos que pueda haber".

Pero no será una coalición, ha matizado. "Habrá una manera de relacionarnos concreta que estamos acabando de establecer, y que en el preacuerdo ya se indican los marcos de esta relación", ha expresado, por lo que habrá una relación específica para estos comicios.En el debate del preacuerdo que ha mantenido la militancia de la CUP se han compartido las diferentes opiniones sobre los puntos, y seguirán trabajando con Guanyem para "aterrizar algunas de las cuestiones".

El diputado en el Parlament Carles Riera ha dicho que la CUP hace un paso adelante "ante la irresponsabilidad y la confrontación constante de los partidos que gobiernan, y el fracaso en la respuesta a la crisis y en el ejercicio de la autodeterminación". "La CUP tomamos una decisión responsable y coherente en un contexto social y económico extremadamente grave para la gente", y ha afirmado que la suma en la construcción de la unidad popular es imprescindible para Cataluña.