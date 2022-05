La Eurocámara dice ahora que no aprueba las credenciales de Puigdemont, Comín, Ponsatí y Solé por no haber jurado la Constitución

El Parlamento Europeo ha comunicado este miércoles que no ha podido verificar las credenciales de los cuatro eurodiputados que juraron la Constitución para acceder al cargo: Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Josep Solé. Así lo ha anunciado el presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez (Ciudadanos), al comunicar la lista de los 49 eurodiputados incorporados en los últimos dos años, tras el Brexit, en la que no están los tres de Junts y el de ERC.

Una decisión que viene a contradecir la tomada el pasado 19 de diciembre de 2019, cuando el entonces presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, abrió las puertas del Parlamento Europeo a los líderes independentistas después de la sentencia del TJUE sobre el caso de Oriol Junqueras, en la que establecía que lo fundamental para acceder al escaño eran los votos, no procedimientos como el de jurar la Constitución en Madrid.

Según Vázquez, ahora la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, escribirá a la Junta Electoral Central para preguntar qué hacer. En todo caso, fuentes parlamentarias, entienden que pueden seguir siendo eurodiputados y apuntan a que se les pudieran limitar algunos derechos o prerrogativas –salario, presupuesto y voto–, “como pasaba con HB en el Congreso, se trata de saber qué hay que hacer ahora en función de la ley nacional”.

“Lo que nosotros decimos es que hay 49 eurodiputados verificados, y otros cuatro que no”, ha dicho Vázquez: “Una cosa es el acta y otra la verificación. Y no tienen aprobadas las credenciales: hay que esperar a la autoridad competente, que es la Junta Electoral Central. La comisión de Asuntos Jurídicos informa a la presidenta, y la presidenta pregunta a la JEC”.

“El acta no se les ha retirado”, dice el presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos: “Decimos que su credencial no es verificable. Hay que ir al órgano competente,. Nos tendrán que decir cuáles son las consecuencias de no poder verificar sus actas. Lo que no tenemos es la notificación que nos permita verificar su acta. No podemos seguir el siguiente paso. No ponemos en duda si tienen el acta. Lo que decimos es que nosotros no podemos cumplimentar este procedimiento parlamentario”.

¿Cómo les afecta a su trabajo? “En la práctica, nada. No es una conclusión dentro del procedimiento. Está manos de la autoridad competente, que es la Junta Electoral Central”.