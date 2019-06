Amnistía Internacional vuelve a exigir la puesta en libertad de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart

Amnistía Internacional ha exigido este martes la liberación inmediata de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, después de que haya terminado el juicio del procés. La organización internacional vuelve a reclamar, como ha hecho desde el inicio del encarcelamiento de los dos activistas independentistas, que los Jordis deben ser excarcelados en este momento, aprovechando el final de la vista oral en el Tribunal Supremo para revistar su situación de prisión provisional.

En un comunicado, la organización indica que ha remitido una carta a la Fiscalía en la que lamentan que el Ministerio Público se posicionara en contra de la libertad de Sànchez. AI recuerda además que los Jordis se encuentran en prisión provisional desde el 16 de octubre de 2017, hace casi 20 meses, una larga situación de encarcelamiento que, en su opinión, exige "una mayor necesidad de un examen riguroso que determine si sigue siendo necesaria y proporcionada".

La ONG no considera, en cambio, que los cargos a los que se enfrentan Sànchez y Cuixart deban ser retirados, aunque sí muestra su preocupación por la "naturaleza" de los tipos penales de los que se les acusa. "En caso de demostrarse que convocaron a manifestantes los días 20 y 21 de septiembre de 2017 con el fin de impedir una operación policial lícita, esto podría ser objeto de reproche penal. Sin embargo, la respuesta por parte de las autoridades no puede suponer una restricción excesiva y desproporcionada de derechos humanos como son los de expresión y reunión pacífica", asegura Amnistía.

Amnistía recuerda además que Sànchez y Cuixart, como ciudadanos particulares y presidentes de organizaciones de la sociedad civil en el momento de los hechos que se juzgan, "tenían derecho a organizar y promover reuniones pacíficas en apoyo al referéndum y a la independencia de Catalunya". Por ello, para restringir este derecho a la libertad de expresión de los activistas "las autoridades deben demostrar que esas restricciones son necesarias y proporcionadas al objetivo perseguido", algo que, en opinión de la organización "no ha ocurrido en este caso".

La organización por los derechos humanos hace extensible la petición de libertad para el resto de los dirigentes independentistas "de acuerdo a estándares internacionales". Con todo, recuerda que esta reclamación "no supone en ningún caso una valoración sobre su responsabilidad penal". Asimismo Amnistía recuerda que ha observado todas las sesiones del juicio celebrado en el Tribunal Supremo como una "labor de observación habitual" que desarrolla "en diferentes países y situaciones". La organización no hará valoraciones del juicio hasta que no haya sentencia.