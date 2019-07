Condenados a un año de cárcel dos independentistas por los disturbios tras la detención de Puigdemont

La Audiencia de Barcelona ha condenado a una pareja de manifestantes a sendas penas de un año y un año y medio de prisión por participar en los incidentes ocurridos en las protestas de Barcelona por la detención del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en Alemania del 25 de marzo de 2018.

La sentencia condena a la pareja de 50 años por desórdenes públicos y absuelve por a uno de ellos del delito de atentado a la autoridad del que le acusaba la Fiscalía, que en total le pedía seis años de prisión por lanzar una botella contra la línea policial de la manifestación. La botella, sentencian los magistrados, no llegó a impactar en ningún agente, por lo que absuelven a Lluís P.E.

En base únicamente a las declaraciones testificales de guardias urbanos y mossos d'esquadra, los magistrados han considerado probado que el hombre lanzó una botella de cristal contra el cordón policial y que ambos acusados colocaron en la calzada contenedores de basura de un restaurante para entorpecer el acceso de los vehículos antidisturbios.

Los jueces de la sección 2 rechazan la versión de los acusados, que negaron haber provocado disturbio alguno, porque su relato quedó "rotundamente desvirtuado por el testimonio contundente de los agentes de la Guardia Urbana que presenciaron los hechos". Los magistrados no entran a valorar las contradicciones en que incurrieron los dos agentes en el juicio: uno de ellos afirmó que Lluís M.E. lanzó la botella cuando los agentes antidisturbios ya estaban fuera de las furgonetas, pero el agente que lo acompañaba dijo que en el momento del lanzamiento no había mossos en la calzada.

A criterio de los magistrados, sin embargo, los agentes de la Guardia Urbana "detallaron la concreta intervención de cada acusado". Destacan además que los agentes "describieron una grave atmósfera conflictiva, pues mas allá de gritos y consignas había personas lanzado contenedores y una lluvia de objetos".

Decenas de personas se han concentrado a las puertas de la Audiencia de Barcelona en apoyo de la pareja de manifestantes, que han asegurado que están "contentos y decepcionados al mismo tiempo" por el fallo, que no implicará su ingreso en prisión al carecer de antecedentes pero tampoco es la absolución que reclamaban.