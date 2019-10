El Govern defiende las cargas de los Mossos contra los manifestantes para que no fueran acusados de sedición por ocupar el aeropuerto

El Govern ha apoyado este martes el bloqueo a los accesos del Aeropuerto de Barcelona que promovió este lunes el Tsunami Democràtic. "Compartimos y comprendemos la rabia de la gente", ha afirmado en rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo la consellera de Presidència, Meritxell Budó, que ha deslindado la "movilización de la sociedad civil" en el Aeropuerto de los incidentes y las cargas policiales que se vivieron este lunes, que terminaron con decenas de lesionados y con un hombre herido por el estallido de su globo ocular.

Budó ha defendido las cargas policiales porque, ha argumentado, en caso de que los manifestantes hubieran traspasado el cordón de antidisturbios se les podría acusar de un delito de sedición (el mismo por que han sido condenados los líderes independentistas en el Supremo). "La actuación policial fue para velar por la seguridad de todos", ha zanjado la portavoz, que ha indicado que la policía catalana está revisando los vídeos de su actuación este lunes para determinar si ha habido casos de mala praxis.

Tanto Mossos d'Esquadra como Policía Nacional cargaron este lunes durante las protestas en el aeropuerto, lo que ha llevado a Budó a defender la actuación policial en su totalidad, sin censurar al cuerpo estatal. "Era necesario actuar –ha justificado– para preservar la integridad y la seguridad de las personas porque en caso de romperse el cordón se entraba en el terreno de la infraestructura del aeropuerto y tenemos antecedentes de que por ocupar las pistas te pueden acusar de sedición". El cordón policial, ha recalcado, "protegía los derechos de todos los manifestantes".

Budó ha dejado claro que el Govern no sabía que se ocuparía El Prat. "Como Govern no hemos un hecho llamamiento a ocupar el aeropuerto, ha sido una acción que ha salido de la sociedad civil y lo que debemos garantizar es que la gente se pueda manifestar de manera espontánea", ha aseverado Budó, que ha recalcado en varias ocasiones que el Ejecutivo "no conocía las acciones que planeaba el Tsunami".

Tras desvincularse de la convocatoria de la protesta, Budó ha mostrado su apoyo cerrado a los manifestantes: "Compartimos la rabia de la gente y mostramos nuestra solidaridad y empatía con los ciudadanos que se manifestaron y con las acciones más contundentes como el colapso del aeropuerto". "Compartimos que la gente se rebele", ha apostillado. Preguntada por los motivos por los motivos para apoyar este tipo de protestas, Budó ha señalado las "penas injustas" de los dirigentes independentistas condenados por el Tribunal Supremo.

La protesta del Tsunami obligó a cancelar un total de 108 vuelos y provocó el colapso de los accesos al aeropuerto durante varias horas. El servicio de emergencias atendió este lunes a 131 personas en total, 115 de ellas en la Terminal 1 del aeropuerto y 24 personas en total debieron ser trasladadas al centro médico. El centro Iridia para la defensa de los derechos humanos ha indicado que al menos seis de los 131 heridos en las protestas de este lunes lo fueron por impacto de proyectiles de precisión de 'foam' que usan los Mossos (cinco de ellos) y pelotas de goma (uno), que utiliza la Policía.

Torra en el Parlament y sin votación

La reunión de Govern de este martes ha estado íntegramente dedicada a la respuesta a la sentencia. Además de actos simbólicos, Torra comparecerá el jueves en el Parlament en un pleno sobre la sentencia, que en su orden del día no incluye ninguna votación al respecto. Budó ha dejado cualquier votación en manos de los grupos parlamentarios de JxCat y ERC. El Govern no prevé participar en el pleno más allá de la intervención de Torra.

La portavoz ha dejado en manos de los grupos independentistas las resoluciones que puedan aprobarse en la Cámara contra la sentencia, en un momento en que el presidente Roger Torrent está apercibido por el Constitucional de no impulsar votaciones favorables a la autodeterminación. En el orden del día del pleno convocado aparece solo la intervención de Torra y la réplica de los grupos. No hay por el momento votación alguna prevista.

Más allá del pleno, Bundó ha anunciado que los consellers no acudirán a ningún acto oficial en los próximos dos días salvo las protestas que se convoquen contra el fallo y que el Ejecutivo mandará cartas a los gobiernos extranjeros para "explicar" la sentencia. Asimismo, los consellers y el propio Torra "se autoinculparán" por la sentencia, adhiriéndose así a la campaña promovida por Òmnium Cultural.

La sessió plenària, que tindrà com a únic punt la compareixença del president, començarà a les deu del matí amb la intervenció de Torra sense límit de temps. A continuació, intervindran els grups parlamentaris seguint l’ordre de major a menor representació, acabant, però, amb ERC i JxCat. Els grups disposaran d’un temps màxim de deu minuts i els subgrups de cinc per fixar la seva posició, formular preguntes o fer observacions. El president els podrà respondre individualment o conjuntament, també sense límit de temps, i els grups podran replicar per un temps de cinc minuts, de dos i mig els subgrups. Cada vegada que el president faci una contrarèplica, el grup o subgrup tindrà dret a intervenir novament per un temps idèntic a l’emprat pel president.