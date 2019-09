Junqueras arremete contra Puigdemont por rechazar un avance electoral en respuesta a la sentencia

La discusión en el seno del Govern a cuenta del adelanto electoral sigue subiendo de tono. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en prisión preventiva a la espera de la sentencia del procés, ha cargado este viernes contra el expresident Carles Puigdemont por haber descartado las elecciones como respuesta al Tribunal Supremo.

"Nunca se había visto que alguien diga que el hecho de que la gente vote debilita las instituciones", ha asegurado el republicano desde Twitter. "¿Desde cuándo el ejercicio democrático del derecho de voto debilita las instituciones de un país?", se ha preguntado a través del equipo de ERC que lleva sus redes sociales.

No s'havia vist mai que algú digui que el fet que la gent voti afebleix les institucions. Des de quan l'exercici democràtic del dret de vot afebleix les institucions d'un país? — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) September 6, 2019

El mensaje de Junqueras respondía a las declaraciones realizadas por Carles Puigdemont el pasado miércoles desde Bélgica, en las que descartaba un adelanto electoral como respuesta las condenas contra los dirigentes independentistas. "Las elecciones claramente debilitarían las instituciones", advirtió Puigdemont, con un mensaje que desde JxCat se ha repetido durante todo el verano. También el president de la Generalitat, Quim Torra, ha rechazado categóricamente el avance de los comicios con similares argumentos.

Tras el mensaje del líder republicano, la consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha replicado en el mismo sentido que su partido. En declaraciones a EFE, Budó se ha mostrado contraria a celebrar unas elecciones en respuesta a la sentencia, ya que a su entender "podrían alterar" la actual mayoría independentista en Catalunya.

La discusión pública sobre la conveniencia de celebrar elecciones divide al Govern entre los dos socios. Aupados por las encuestas, en ERC no desean cerrar la puerta a un posible adelanto electoral, y condicionan continuar la legislatura a poder aprobar los presupuestos del año que viene. Mientras, desde JxCat creen que las elecciones no debe ser la respuesta a la sentencia y apuestan por una "confrontación" que hasta el momento no han definido.