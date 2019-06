Políticas, empresarias, juezas y el "elefante en la habitación": cómo vencer la resistencia de los hombres a repartir el poder

"El elefante en la habitación es la cesión del poder". La alta comisionada para la Agenda 2030 de Naciones Unidas, Cristina Gallach, con una larga trayectoria en puestos de responsabilidad en organismos internacionales, resumía así uno de los retos que afrontan las mujeres: cómo vencer la resistencia de los hombres a salir de las posiciones de poder a las que están acostumbrados.

Si el primer Women Business & Justice European Forum, organizado por el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), estuvo centrado en juzgar con perspectiva de género, la segunda edición del foro se ha trasladado al ámbito político y ha girado alrededor del acceso al poder de las mujeres, las políticas feministas y las maneras de combatir la desigualdad de género.

En la mesa inaugural, moderada por la decana del ICAB, Maria Eugència Gay, han participado la vicepresidenta en funciones del Gobierno, Carmen Calvo; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; y la consellera de Justicia, Ester Capella. "Se sigue halando de nosotras como líderes con carácter de excepcionalidad, lo que demuestra que nos queda muchísimo por la igualdad real", ha diagnosticado Colau.

La vicepresidenta Calvo ha abogado no solo por repartir "cuantitativamente" de forma igualitaria del poder, sino por potenciar "la capacidad de transformación de las mujeres" en las empresas y administraciones públicas. "Se trata de la puesta al día de la propia democracia", ha sostenido, para a renglón seguido advertir de que sin las mujeres "no se podrá hacer política". "La democracia del siglo XXI se va a lidiar exactamente sobre el eje de la igualdad entre hombres y mujeres", ha zanjado.

Al carácter transformador de la lucha feminista se ha referido también Colau, que ha apelado a ser "autoexigentes" en su posición de "mujeres blancas de clase media" y ha recordado al auditorio su responsabilidad de defender a "las invisibles, que son la mayoría", principalmente las migrantes. En este sentido, Colau ha emplazado a Calvo a modificar la ley de extranjería que "condena" a la invisibilidad a las migrantes.

Por celebrarse el congreso en el colegio de la abogacía, la consellera de Justicia, Ester Capella, ha pedido acabar con la escasa presencia femenina en la cúpula judicial. Y también ha puesto deberes a la vicepresidenta en funciones, a la que ha instado a trabajar junto a la Generalitat para impulsar las medidas necesarias con el fin de lograr una presencia paritaria en los órganos de poder de la justicia.

La segunda mesa de la jornada ha estado formada, además de Gallach y otras ponentes, por la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado; la excomisaria europea Viviane Reding; la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca; la abogada Cristina Almeida; y Svanhildur Holm Valsdottir, asesora del Ministerio de Economía islandés. Todas ellas han ahondado en el feminismo como eje vertebrador de las democracias del siglo XXI que habían expuesto las tres políticas y han abogado por quedarse no solo en la legislación igualitaria para atajar la desigualdad de género.

"El artículo 14 de la Constitución nos declara iguales que los hombres, pero la igualdad legal no es la real", ha resumido Almeida, que ha ensalzado la importancia de la educación, por encima de la legislación, para acometer cambios reales en la sociedad. En el mismo sentido se ha expresado Reading: "La ley es necesaria, pero si la mentalidad de la sociedad no sigue a la ley, no sirve de mucho".

Todas ellas han coincidido en la "invisibilidad" del talento femenino y han denunciado los techos de cristal que impiden a las mujeres acceder a puestos de responsabilidad, junto a las "resistencias" a ceder el poder, a las que Gallach ha aludido gráficamente con la expresión del "elefante blanco". Gallach ha identificado dos tipos de hombres, los que no ceden poder por una visión "patrimonialista" del mismo, y los que sí aceptan repartirlo con las mujeres porque lo ven como "un agente transformador".

Por su lado, la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha sostenido que las políticas públicas son "absolutamente necesarias" para avanzar en la igualdad y ha hablado no del techo, sino del "laberinto de cristal" que provoca que las mujeres tengan más dificultades para avanzar en sus profesiones, por lo que cree necesarias las cuotas tanto en la empresa privada como en la administración pública.