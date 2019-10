Torra asegura que ha llamado a Sánchez cada día desde el sábado y le acusa de "dejadez de funciones"

El president de la Generalitat sigue intentando que el presidente del Gobierno se le ponga al teléfono. Quim Torra ha asegurado este miércoles que ya son cinco las veces que ha llamado a la Moncloa, una al día desde el pasado sábado, sin obtener respuesta. Una situación de la que el Govern está tratando de sacar rédito, y que ha permitido a Torra acusar a Pedro Sánchez de "dejación de funciones".

"Sánchez debería pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones", ha asegurado el jefe del Govern durante la sesión de control, que ha vuelto a considerar necesario que el presidente del Gobierno español se siente a dialogar ante el momento político que vive Catalunya. "A nivel internacional no se entiende", ha repetido sobre la postura de Sánchez, como ya hiciera durante su comparecencia del martes, pero esta vez tras leer varios titulares de prensa extranjera.

El president además se ha comprometido ante la Cámara a revisar y depurar las responsabilidades por las posibles actuaciones irregulares de agentes los Mossos d'Esquadra durante la semana pasada. "¿A usted le parece que a mi me ha gustado ver muchas de las imágenes y las actuaciones que se han hecho?", le ha preguntado Torra al diputado de la CUP Vidal Aragonès, que le había exigido la dimisión del conseller del Interior, Miquel Buch.

Torra ha eludido referirse al cese de Buch, pero ha recordado que en la reunión del Govern de este martes se acordó impulsar una comisión de investigación en el Parlament sobre las actuaciones policiales. Según ha reiterado el jefe del Govern, será en esa comisión donde se dilucide si ha habido malas prácticas, y en la que según su opinión debería participar el Síndic de Greuges (defensor del pueblo) y entidades por los derechos humanos.

Esa ha sido la posición marcada por el jefe del Govern, pese a que, minutos antes, el propio conseller del Interior había hablado de la actuación de la policía catalana con un tono diferente. "El cuerpo de Mossos depura responsabilidades cuando alguien no se ajusta a los protocolos ni a la ley", ha asegurado Buch, que ha apuntado a que la policía de la Generalitat tiene "varios elementos de análisis, autoanálisis y de fiscalización que son el propio cuerpo, el Govern, el Parlament de Catalunya, el Síndic de Greuges, los medios de comunicación y la opinión pública".

La oposición no está de acuerdo con la intención del Govern de iniciar una comisión de investigación sobre las prácticas policiales. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha cargado contra Torra por esta idea. "Para un Govern, la policía del país tiene presunción de profesionalidad. Yo quiero afirmar mi apoyo a los Mossos. Y eso no significa, como antes decía el conseller de Interior, que si no se ha cumplido algún protocolo, sea el propio cuerpo el que depure responsabilidades", ha dicho Iceta.

El socialista también se ha referido a las reiteradas peticiones de diálogo de Torra a Sánchez, asegurando que primero debe hablar con los grupos parlamentarios. "Si quiere hablar en nombre de todos, reúnanos a todos los grupos parlamentarios para conocer la opinión de todos ellos", le ha pedido Iceta, quien, como hace el Gobierno central, ha negado que Torra hable ahora con Sánchez. "Usted debería condenar la violencia que se ha producido y la que se puede producir", ha lanzado finalmente el líder del PSC.

Sobre el diálogo entre la Generalitat y el Gobierno se ha posicionado también el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), que ha aprovechado su intervención para cerrar filas con sus socios en el Govern, después de que este lunes el Gobierno le considerase a él "interlocutor válido" en detrimento de Torra. "Es absolutamente irresponsable que Pedro Sánchez, ante la mayor crisis política en Catalunya de los últimos años, no decida ni tan solo contestar las peticiones del Govern y de su president", ha asegurado el líder republicano.