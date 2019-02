Las ocho frases de Oriol Junqueras en su declaración ante el Supremo

El exvicepresident de la Generalitat de Catalunya y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha respondido este jueves a las preguntas de su abogado ante el Tribunal Supremo. En un juicio en el que le piden 25 años de cárcel por un delito de rebelión, el independentista ha explicado sus visiones políticas y su actuación como dirigente político con frases como las siguientes:

Se me acusa por mis ideas y no por mis hechos

“Puesto que yo no voy a renunciar a mis convicciones democráticas y las acusaciones no van a dejar de perseguirme por ello, considero que estoy en una situación de indefensión. Considero que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Y por tanto, entendiendo que estoy en un juicio político, eso es lo que yo entiendo, y entendiendo también que soy un representante electo y me debo a mis votantes, no contestaré a las preguntas de las acusaciones”

Siempre hemos rechazado la violencia, cualquier tipo de violencia

"¿Han aceptado, discutido o asumido en alguna ocasión usar la violencia?", le pregunta su abogado, Andreu Van den Eynde. "Nunca, nunca, nunca, nunca", responde Junqueras. "Si se nos lee, si se nos escucha, nadie puede tener duda alguna de que nosotros siempre hemos rechazado la violencia, cualquier tipo de violencia. Y lo hacemos y lo seguiremos haciendo. Cualquier objetivo político noble puede resultar inmoral si los mecanismos que se usan para conseguirlo son indecentes. Esto es válido para la República catalana, la Monarquía española, es valido para Europa o para cualquier otra cosa."

Nada de lo que hemos hecho es delito, votar no es un delito

“Desde mi punto de vista nada de lo que hemos hecho es delito. "Votar en un referéndum no es delito, trabajar por la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito, nada de lo que hemos hecho es delito. De los delitos que nos quieren atribuir no hemos hecho ninguna".. Las acusaciones dirán lo que consideren oportuno, pero yo estoy en contra. Si nada de lo que hemos hecho es un delito es evidente que la argumentación de las acusaciones no se sustenta.

Yo amo a España

"Yo he dicho desde el atril parlamentario muchas veces que amo a España y que amo a las gentes de España y a la cultura y la lengua española. Es verdad. ¿Cómo es compatible eso con ser un republicano catalán? Porque estoy convencido de que el mejor modo de garantizar esta convivencia y estas relaciones es un reconocimiento entre iguales, que sea fruto de la voluntad democrática, si así lo es, de los ciudadanos. Y si no lo es, nosotros lo respetaríamos".

Tengo ganas de expresarme

“Si pongo demasiada pasión hablando es porque llevo más de un año sin que me dejen hablar, y por tanto tengo ganas de expresarme”

Seguíamos las querellas con mucha preocupación

"¿Usted recibió información sobre las querellas que se iban presentando", pregunta el letrado. “Si, y seguíamos con particular interés o preocupación las que se referían a la presidencia del Parlament, donde se le exigía que prohibiese algunos debates, cuando no le corresponde a la Mesa del Parlamento prohibirlo o no prohibirlo. Las seguíamos con mucha preocupación porque considerábamos que rompía el respeto a las formas de organización del Parlamento y al debate político".

Las entidades siempre hicieron llamamientos siempre a la no violencia

Junqueras habla sobre la planificación del referéndum: "Estuvimos hablando de la posibilidad de que existiese algún tipo de riesgo y la conclusión que yo saqué es que es que no había nada que hiciese prever que sucediesen cosas distintas a las que habían sucedido hasta ese momento, que era un comportamiento cívico y pacífico de los ciudadanos. […] Yo sé, porque siempre había sido así, que las entidades sociales convocaban movilizaciones siempre bajo el compromiso de actuar siempre siempre de forma no violenta"

Asumí mi responsabilidad política sobre el referéndum y que podría ir a la cárcel

"[La declaración de independencia] era dar cumplimiento al mandato de las elecciones del 27 de septiembre del 2015 y al mandato que se derivaba del referéndum del 1 de octubre. Y que se insertaba en la actitud dialogante que siempre hemos manifestado, que apelaba constante a buscar una solución política de caracter multilateral".

"Estos llamamientos se hicieron de manera constante y los seguimos haciendo y, si no, ¿qué hago yo aquí? Asumir las responsabilidades que se me quieran atribuir sobre el referéndum, que son políticas que no penales porque no es un delito […] Asumí que podía ir a la cárcel”

Vox pide dejar constancia de sus preguntas a Junqueras y Marchena lo rechaza de plano