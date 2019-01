García-Page anuncia la creación de 10.000 nuevos empleos vinculados al turismo en la próxima legislatura

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido el encargado de inaugurar el stand de Castilla-La Mancha en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) “una de las más importantes del mundo” que ha abierto sus puertas este miércoles. Junto al líder autonómico ha estado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, el de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez o el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, entre otras autoridades.

“Llevamos tres años batiendo récord turístico y me atrevería a decir que sin necesidad de hacer milagros los próximos cuatro años van a ser cuatros años consecutivos de récord en pernoctaciones, en ingresos económicos y en creación de empleo”, ha explicado el presidente regional. García-Page ha asegurado además que el turismo ha contribuido a conseguir otro récord. “En 2018 hemos batido el récord del Producto Interior Bruto en la región”.

Stand de Castilla-La Mancha FOTO: Teresa Sánchez

Además, según ha explicado el líder autonómico, Castilla-La Mancha ha sido la comunidad autónoma que más ha crecido en el turismo, un 4,5% mientras que la media nacional ha sido del 2%. “Antes de que nos queramos dar cuenta esta región puede doblar el número de turistas. No hemos llegado donde queríamos, podemos avanzar mucho más y me atrevería a decir que regiones que ofrecemos turismo de interior tenemos mucho más que ganar que las de playa porque quien hace un viaje desde el exterior, no viene a bañarse”, ha explicado Emiliano García-Page.

Zona del stand de Castilla-La Mancha dedicada a Ciudad Real FOTO: Teresa Sánchez

Zona del stand de Castilla-La Mancha dedicada a Cuenca

El presidente regional ha aprovechado la inauguración del stand de Castilla-La Mancha en FITUR para anunciar un nuevo compromiso de cara a la próxima legislatura vinculado al turismo. “Mi compromiso con el sector, para el que pido ayuda, es que en los próximos cuatro años nos podamos plantear al menos otros 10.000 nuevos puestos de trabajo vinculados al turismo”. Algo que según Emiliano García-Page, sería una garantía para muchos pueblos que luchan contra la despoblación y una garantía de la distribución de la riqueza en el conjunto de la región.

Además, el presidente regional ha anunciado que en los próximos días tiene previsto reunirse con todas las casas regionales en Catalunya para trasladar el "cariño" del Ejecutivo regional a los responsables y usuarios de estas casas regionales, y responder así también a una invitación que le han realizado de manera "constante". "Probablemente es más necesario ahora que nunca que estemos con ellos", ha explica el presidente regional quien ha subrayado la "función diplomática" que llevan a cabo estas casas regionales, en este caso en concreto "en medio de muchas dificultades" por el desafío independentista en la comunidad.

Zona del stand de Castilla-La Mancha dedicada a Toledo FOTO: Teresa Sánchez

20 millones para la rehabilitación de patrimonio y la mejora de infraestructuras

Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha anunciado la convocatoria de ayudas para la rehabilitación de patrimonio y la creación y mejora de infraestructuras turísticas por importe de 20 millones de euros, que servirá, entre otros muchos proyectos, para la habilitación de hospederías en Orgaz, Uña, Huete, Yémeda y Viso del Marqués; la recuperación de la muralla en Talavera de la Reina; la rehabilitación de la Plaza de Tembleque o el castillo de Argamasilla de Alba. En Molina de Aragón también servirá para para habilitar un espacio turístico multiusos en un edificio patrimonial.

Guadalajara también cuenta con un espacio dentro del stand de Castilla-La Mancha FOTO: Teresa Sánchez

En el caso de la provincia de Albacete, protagonista este miércoles en el stand de Castilla-La Mancha se llevarán a cabo proyectos como la creación de un centro de interpretación de la Vía Verde de Alcaraz, o proyectos de señalización turística y oficinas de turismo inteligentes, itinerarios accesibles en Alcalá del Júcar y la puesta en marcha de un Museo de las Alfombras de Serrín en Elche de la Sierra.

Franco ha anunciado también la nueva campaña publicitaria del turismo de Castilla-La Mancha que presenta a la región como un destino turístico de enorme riqueza natural, monumental y eno-gastronómica. Cuenta con la participación de la artista albaceteña Rozalén, a través de su canción ‘Vuelves’ que ayuda a comunicar, tal como dice el spot, que 'Si vienes a Castilla-La Mancha, vuelves”.

Santiago Cabañero: "Suponemos el 40% de los alojamientos rurales de toda la región"

Durante su intervención, el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, ha agradecido al presidente regional que les haya tendido la mano para que seguir trabajando juntos en el turismo. "No hay nada más que ver las cifras de los últimos años para ver cómo el turismo de interior está creciendo, especialmente el turismo rural y desde la provincia de Albacete está es una gran noticia porque suponemos el 40% de alojamientos rurales de toda la región".

"El turismo es presente, tiene que ser futuro, y sabemos que es una de las prioridades del presidente", ha aseverado, resaltando las "oportunidades de futuro" que representan para la provincia aspectos como las Rutas del Vino o la Red de Hospedería. "Sabes que puedes contar con la provincia de Albacete para seguir mejorando la vida de los castellano-manchegos".

Además ha agradecido a García-Page la puesta en marcha de la oficina de promoción turística de Castilla-La Mancha instalada en la Gran Vía de Madrid, "una apuesta que ha servido en los últimos días para mostrar desde la Cuchillería albaceteña o el Carnaval de Tarazona de la Mancha", ha concluido.