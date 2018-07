Inspección de Trabajo investiga un posible caso de acoso sexual en una explotación agraria de Albacete

La Inspección de Trabajo está investigando un posible caso de acoso sexual en una explotación agraria de la provincia de Albacete. Así lo ha denunciado Comisiones Obreras este jueves, apuntando al “intermediario” o “manijero” ( el capataz de una cuadrilla de trabajadores del campo) como responsable.

Aunque desde el sindicato no han querido dar detalles de la denuncia que investiga la Inspección, han contado que era este intermediario el que pedía, presuntamente, relaciones sexuales a las trabajadoras a cambio de trabajo. “Les decía que si no tenía relaciones con él, no iban a ser llamadas para los trabajos que realizaban en esa campaña”, ha dicho Juan Cuevas, responsable provincial de la Federación de Industria del sindicato en la provincia de Albacete. Es, según sus propias palabras, un caso similar a lo que lo que ocurría en Huelva y, por lo que saben, “es cierto que se ha dado en Albacete”.

La denuncia llegó al sindicato el pasado mes de marzo a través de un portal que CCOO Albacete ha puesto en marcha donde se facilita a los trabajadores la posibilidad de revelar posibles casos de abusos laborales de toda índole. Una vez recibida, el sindicato se puso en contacto con la Inspección de Trabajo que está investigando el caso. La herramienta digital, dice, Carmen Juste, secretaria provincial de CCOO Albacete, “está dando resultado”, porque hay más de medio centenar de denuncias.

Precisamente este jueves, se ha presentado la campaña que el sindicato realiza cada año en el campo para velar por el cumplimiento de la normativa laboral. “Las irregularidades en los diferentes tajos se han convertido en un problema social”, explica Cuevas que asegura que una de las problemáticas más comunes en el sector es el exceso de horas que trabajan los temporeros. “Estamos hablando de jornadas de mucho más de 8 horas” a las que hay que sumar el tiempo de desplazamiento.

Para detectar estas irregularidades CCOO Albacete recorrerá la provincia con una furgoneta que servirá de punto de información a los temporeros a pie de campo.

En Toledo, apoyo a las temporeras de Huelva

Mientras, este miércoles, la Plataforma 8M Toledo se concentraba en la plaza de Zocodover para denunciar los abusos que presuntamente se cometen contra las temporeras de Huelva que han denunciado ser víctimas de abusos laborales, sexuales y violaciones por parte de algunos dueños de las fincas.

Concentración, ayer, en Zocodover

La plataforma ha querido visibilizar cómo los abusos laborales, los abusos sexuales y las violaciones son “una manera de proceder habitual entre algunos de los dueños de las fincas y capataces de la zona de Huelva, si bien es conocido y callado por todos”.