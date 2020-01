La portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha destituida por la gestora: "Está siendo un poco surrealista, no entiendo este movimiento"

Hace ya casi un año, la ahora exportavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Orlena de Miguel decidió dar un paso al lado y no presentarse al proceso de la formación para elegir candidato a la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El partido le pidió que se ocupara de "otras cosas" y que dejara paso a un equipo nuevo. Desde entonces, lleva apartada del foco mediático a la espera de nuevos proyectos que, de momento, no llegan. "Estoy en el limbo en el que ni me sueltan ni me cogen. Exactamente no se lo que quieren de mí", afirma en declaraciones a eldiario.es. Este lunes, a De Miguel se le comunicó su cese en la portavocía autonómica.

La sustitución del rostro más visible en la comunidad, la falta de un liderazgo que el partido dice no necesitar porque prefiere repartir responsabilidades en horizontal o los resultados electorales tan distintos según el caso, han marcado el 2019 para Ciudadanos en Castilla-La Mancha. Además, el pasado mes de julio, De Miguel fue cesada de la Ejecutiva Nacional, una decisión del propio Rivera, después de que se abstuviera en la Ejecutiva en la propuesta del jefe de la delegación en Europa, Luis Garicano, para abrir una negociación con el PSOE y permitir la investidura de Pedro Sánchez a cambio de una serie de condiciones.

Sin embargo, lejos de comenzar el año de forma tranquila y a semanas de que comience el proceso preparatorio de la V Asamblea General extraordinaria, prevista para el 14 y 15 de marzo, las destituciones decididas por sorpresa por la gestora del partido del asturiano Ignacio Prendes y de Orlena de Miguel, dos de los críticos que aún mantenían sus cargos como portavoces autonómicos, ha desencadenado una fuerte tensión interna.

"Me enteré el martes sobre las 17 horas, cuando recibí un email de unas siete u ocho líneas en las que se me decía que la gestora había acordado mi cese como portavoz de la formación en Castilla-La Mancha, que se iba a nombrar a otra persona y que me agradecían los servicios prestados. No hubo comunicación ni previa ni posterior", explica De Miguel.

"Es llamativo, y más sin ninguna explicación. Por lo que he leído en la prensa, se aduce que los estatutos dictan que los portavoces tienen que ser cargos institucionales u orgánicos. A parte de que no existe ningún artículo que diga nada semejante, se ha hecho portavoces a personas que no tienen cargos institucionales. Está siendo un poco surrealista. No entiendo este movimiento porque hacia dentro suena mal, pero es que hacia fuera tampoco está quedando demasiado bien”.

De Miguel ha criticado las formas de su cese en un momento "crítico" para el partido "Estamos en un momento crítico de decisión de lo que queremos ser. Hay un modelo, que es el que está, y hay otro que queremos muchas personas. Estamos en un momento de confrontación de dos modelos diferentes que tienen que tener visibilización para que los votantes puedan elegir cuál prefieren. Espero que todo el proceso sea tan limpio y democrático como merecen los militantes”.

La exportavoz apuesta por un modelo de partido "más justo" y aboga porque lo que tenga que ser cada uno en el partido lo decidan los afiliados. "Yo necesito militar en un sitio en el que no crea solo en el proyecto sino que sea por dentro lo mismo que quiero para el país".

Alejandro Ruiz: "Es más bien oportunismo que crítica"

Sobre su salida como portavoz del partido se ha referido el secretario de Organización de Ciudadanos en Castilla-La Mancha. Alejandro Ruiz ha apuntado, en una entrevista concedida a Europa Press, que, aunque dicen que "no está en el Comité porque ha sido crítica" con los últimos procesos, él estima que no ha sido una persona crítica.

"Fue designada a dedo dos veces y aceptó, se le asignó un salario que no sé si seguirá cobrando o no y aceptó. Ella validó y designó junto con el Comité Regional todas las listas a las municipales, donde había designaciones a dedo y aceptó, cuando quería ser candidata a dedo también aceptaba, pero después, al ver la acogida de Carmen cuando se postuló, se retiró voluntariamente y ahora donde decía blanco es negro". "Eso es más bien oportunismo que crítica", remarca Ruiz.

Además, a su juicio, en Castilla-La Mancha había que "regularizar la situación" pues "Orlena desapareció hace casi un año, no ha ayudado a ningún compañero en las tres elecciones que hemos tenido, no ha venido a los actos, ni ha estado en carpas, ni siquiera a apoyado en redes sociales y se dio de baja del Comité regional, por tanto teníamos que cubrir esta baja", ha detallado.

"A mí solamente me llamó para hacer campaña el comité nacional, del comité de Castilla-La Mancha no tuve ninguna notificación. Por eso me parece muy curioso que digan que no he participado cuando no sé si lo que pretendían es que diera vueltas por Castilla-La Mancha a ver si encontraba a alguien. No me llamaron para ningún acto. De hecho hasta la secretaria de comunicación nueva me comunicó que se había decidido que yo no participase en ningún medio de comunicación, entonces que ahora me acusen de eso me parece un poco llamativo", ha contestado Orlena de Miguel.