PODCAST | Conxi Arlandis, Teachers for Future Spain: "La educación ambiental es un proceso vital"

Movimientos como Friday for Future, Profes por el Futuro o Teachers for Future, han vuelto a poner a la universidad, los institutos y las escuelas en el epicentro de los movimientos sociales por el clima. Más de cuarenta años después de la declaración de Tblisi, punto de partida de la Educación Ambiental, Europa ha declarado el estado de emergencia climática. O no avanzamos o lo hacemos muy despacio. Desde la COP25 nos atiende Conxi Arlandis, maestra de infantil y portavoz del colectivo Teachers For Future, uno de los movimientos ecológicos más importantes de nuestro país en el ámbito educativo, que defiende e impulsa las movilizaciones en contra del cambio climático que azota con gravedad a nuestro planeta. Dialogan con ella, las futuras maestras y maestros que estudian cuarto curso de Primaria en la Facultad de Educación de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha.

¿Cómo puede entrar el Cambio Climático en la aulas?

Ya está en la aulas. Los niños viven en una sociedad, en esta sociedad ocurren cosas, y ellos tienen ciertas inquietudes. Nosotras exigimos que estas cuestiones tengan mucha más presencia en los contenidos curriculares. Proponemos naturalizar las prácticas escolares, para un mayor acercamiento al medio ambiente de manera más sistemática. Es importante también que la educación ambiental se dé en la teoría, pero también en la práctica, en contacto con el entorno, porque es una fuente inagotable de recursos para la sostenibilidad.

La Educación Ambiental debe entrar en el currículum educativo de manera gradual y transversal, que no sea una asignatura, sino que sea un valor que se reconozca en la totalidad de la actividad escolar. Hay que fomentar en los colegios la creación de huertos y de arboretos con especies autóctonas y hablar del impacto ambiental que tienen los actos individuales.

¿La Naturaleza ha sido separada de los niños y de los colegios?

Ha dependido bastante de la voluntad de los docentes y no ha habido medidas eficaces desde la administración que apuesten por la sostenibilidad. Ha habido mucha pasividad desde los gobiernos. No se han incrementado las acciones de educación ambiental y de fomento de la sostenibilidad en los centros educativos. Eso está por hacer.

¿En qué se basa el proyecto de Recreos Residuos Cero?

Es un proyecto que lleva varios años con mucho éxito. Yo soy maestra de infantil y con los pequeños hay que contar con los adultos que los cuidan. Primero eliminamos el papel de aluminio, después los films y las bolsas de plástico y, por último, eliminar todo tipo de residuos. Muchas familias están concienciadas y cuesta muy poco convencer a las pocas familias que no lo están. Antes las papeleras estaban llenas de plástico, ahora apenas hay algún papelito.

¿Cómo se pueden acercar los colegios a la Naturaleza?

Hay un recurso relativamente fácil de aplicar que es hacer un huerto escolar o un arboreto. Ahora mismo, en nuestro huerto, ya han salido las habas, las coles, lechugas de varios tipos, a los niños les encanta observar estos procesos. Los niños también pueden ver el crecimiento de un árbol a lo largo de toda su etapa escolar. Eso fomenta el respeto por la naturaleza.

Muchas veces las ideas del maestro se contradicen con la de la familia, ¿cómo se pueden hacer estas propuestas ecológicas sin chocar con las ellas?

Es verdad que hay familias que no colaboran. Hay que hablar con ellas y decirles que sus hijos no quieren ser los únicos en llevar papel de aluminio, por ejemplo. En edades tempranas y en este sentido, debemos ejercer una acción tutorial tanto con los niños como con los adultos.

Los niños nacen con conciencia ecológica o se les educa.

Se les educa. La educación es un proceso que dura toda la vida. Yo no estaba educando en reducir el consumo de ciertos productos y me estoy educando en ello. Nosotras defendemos que la educación ambiental es un proceso vital.

¿Cómo está siendo acogida por los docentes la inclusión de la Educación Ambiental en la escuela reduciendo contenido y tiempo de otras materias?

No deben ser actividades aisladas. Una salida al entorno puede estar enmarcada en diferentes asignaturas desarrollando diferentes competencias o estándares en la misma actividad. Deben contribuir al desarrollo integral, no deben ser actividades aisladas. Se pueden relacionar transversalmente con matemáticas o educación física.

¿Cómo se puede formar parte de esta comunidad educativa?

Hasta hace unos meses estábamos agrupados en torno al blog de "El Guiño Verde" y vimos que había mucha gente movilizada en torno a esta primavera climática. Hicimos un manifiesto que se puede encontrar en nuestra página web con todas las peticiones y acciones que llevamos a cabo. La manera de unirse es aceptar el manifiesto y ponerse en marcha. Cada maestra o maestro y cada centro es un mundo, cada uno con un grado de implicación. Sólo exigimos el compromiso de ponerse en marcha sea un maestro o maestra individual, un aula o un colegio entero.