Pedro Sánchez presume de la unidad de su partido ante el riesgo de una repetición electoral

El secretario general y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha invitado a Unidas Podemos a dar "un paso al frente" para "desbloquear" el camino hacia la gobernabilidad de España esgrimiendo la propuesta que el PSOE ha puesto sobre la mesa a la formación morada. "Tenemos un programa común progresista para un gobierno progresista" y, añadía, "muchas cosas que hacer". El presidente en funciones ha presumido de la unidad de su partido durante un acto este sábado en Toledo, "ahora que se dice que existe un riesgo cierto" de una repetición electoral.

En la reunión del Consejo Municipal del PSOE que se ha celebrado este sábado, Sánchez no ha aportado novedades al proceso negociador con Unidas Podemos para limitarse a recordar el camino recorrido desde la moción de censura a Mariano Rajoy.

"Escuchamos a Unidas Podemos justificar su negativa a apoyar un gobierno socialista porque no se fían del PSOE", ha lamentado el presidente en funciones para apelar a los 15 meses de gobierno socialista en los que, ha dicho, "hemos cumplido", citando avances como la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la lucha contra la violencia machista.

"Si ahora no hay gobierno no fue por el desacuerdo PSOE-Unidas Podemos, sino porque independentistas y derecha tumbaron los Presupuestos Generales del Estado", reiteraba, para criticar que, desde el pasado 28 de abril "los partidos políticos no han asumido sus responsabilidades y los resultados electorales. Solo lo ha hecho el PSOE".

Ha situado de nuevo a Unidas Podemos como sus "socios preferentes" pero también ha pedido al resto de partidos que faciliten la gobernabilidad "por la vía de la abstención" para matizar "no espero nada de la derecha" porque "entre el independentismo y nosotros, la derecha siempre optará por beneficiar al independentismo".

Sánchez, que no ha respondido a preguntas de los periodistas a su llegada al acto, ha felicitado "al socialismo castellanomanchego por el excelente resultado electoral" y ha centrado parte de su discurso en el municipalismo para confirmar de nuevo a Abel Caballero, alcalde de Vigo, como presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP). "Será un honor volver a contar contigo", le ha dicho a Caballero.

Precisamente, en clave municipal, Sánchez ha alardeado de que "el único partido que puede presumir de que gobierna España de esquina a esquina es el PSOE".

"Otros presumen de ser partidos constitucionalistas", y ha citado expresamente a Ciudadanos y al PP, para preguntarse "¿cuántos concejales tienen en el País Vasco o Catalunya? Nosotros sí que garantizamos la unidad de España".

García-Page: “Los españoles no se merecen otras elecciones”

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha pronunciado también sobre la complicada situación nacional. "Los españoles no se merecen otras elecciones y le pido a Podemos que rectifique y haga un acto de generosidad", ha dicho el también secretario general de los socialistas, porque "nuestros valores ni se alquilan ni se venden, tampoco los sillones ministeriales", ha espetado García-Page.

También ha asegurado que el PSOE no quiere "segundas oportunidades para la extrema derecha en España y menos que vengan de la izquierda" y ha confiado en que pueda confirmarse una "agenda progresista", criticando a la "nueva política que no puede consistir solo en que sea más difícil hacer política". En este punto ha comentado que "alguno se tendría que preguntar qué ha aportado a la política española si se bloquean gobiernos que han ganado limpiamente en unos comicios".

"Pedro, tienes no solo el apoyo o la unidad, sino la confianza absoluta sabiendo que es un momento difícil para que gestiones el mejor futuro de este país", decía García-Page que le ha pedido "mantener la serenidad" ante "los momentos de dudas" porque "aunque no queramos elecciones, el PSOE siempre está preparado".

Y si las hubiera, añadía, "no serían para saber quién es el presidente. La gente sabe que es Pedro Sánchez y nadie lo discute" para retrotraerse a "los últimos tiempos que no han sido fáciles ni para nosotros ni entre nosotros" y situarse en el presente: "Me siento muy orgulloso de que tengas claro lo que eres y lo que somos".

Como presidente de Castilla-La Mancha le ha recordado a Sánchez que cuestiones como la financiación autonómica solo pueden abordarse "con la perspectiva despejada".

Abel Caballero pide “a la otra izquierda” no repetir “errores históricos”

Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo ha participado en el acto en Toledo y ha apelado a su experiencia para pedir "a la otra izquierda que reflexione y no cometa errores históricos. Ese error sería no apoyar la propuesta de gobierno del PSOE".

"Hay que decidir si tenemos un gobierno socialista y progresista o vamos a elecciones", ha insistido, para recordar que "las elecciones las ganó el Partido Socialista Obrero Español".

Caballero, que aspira a revalidar el cargo al frente de la FEMP, ha asegurado que el PSOE "tiene proyecto" para ayuntamientos, diputaciones y también para España para resaltar que "hay formas distintas de gobernar, las suyas y las nuestras".

También ha destacado "valores" socialistas como la apuesta por el feminismo y la igualdad y la lucha contra la violencia machista a través de un municipalismo en el que prime "el diálogo permanente" a través de alcaldes y alcaldesas.

Entre ellas, la alcaldesa de Toledo y anfitriona del acto, Milagros Tolón, quien ha incidido también en la misma idea: "Pedro Sánchez es el que los españoles han querido que sea presidente de España" y ha pedido a "progresistas y socialistas" estar "más unidos que nunca para que Pedro Sánchez continúe siendo presidente de todos los españoles".

En clave municipal, Tolón ha pedido "poner fin a las limitaciones presupuestarias para aquellos ayuntamientos que tienen sus cuentas saneadas" y afrontar "de una vez por todas" una reforma que "devuelva la autonomía y la capacidad de gestión de los ayuntamientos".