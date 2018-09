Una sola balsa para purines y biofiltros: las rectificaciones de CEFUSA en el proyecto de Pozuelo

CEFUSA, la empresa que quiere instalar una granja intensiva de porcino en la localidad albaceteña de Pozuelo, ha presentado un documento con rectificaciones al proyecto inicial tal y como se lo ha requerido el Gobierno de Castilla-La Mancha. "Era un requerimiento puramente ambiental", aseguran desde la empresa a esta redacción, que ha venido a solventar con dos modificaciones: de un lado, reducen de dos a una el número de balsas para albergar los purines y en la que queda se colocarán biofiltros.

Explican que la primera medida, de dejar en la mitad el número de balsas, es una alternativa a la gestión de purines y se respeta más la distancia a los núcleos urbanos. Además le otorga una mayor independencia a la propia empresa ya qu eno tiene necesidad de más terreno para esa segunda balsa de purines que ya no se instalará.

De otro lado en esa única balsa se colocarán unos biofiltros. Se trata de una novedosa medida desarrollada en Murcia y creada gracias a la colaboración con la Universidad de Cartagena. Estos biofiltros disminuyen, según la empresa, los niveles de nitrógeno amoniacal en un 60%-80%, así como los olores. Asímismo estos filtros evitarían que parte de los nitratos se absorvan en la tierra.

Estas modificaciones, tal y como destacan desde el departamento de comunicación de CEFUSA, suponen una reducción "muy importante" en el impacto ambiental del proyecto planteado para el municipio de Pozuelo donde la empresa pretende instalar una granja intensiva que albergará 140.000 cerdos en 57 naves. "Hay una voluntad desde la empresa de hacer las cosas bien y poder sacar adelante el proyecto", aseguran a esta redacción.

Purines y agua, los dos caballos de batalla de las plataformas

Una de las principales preocupaciones de vecinos y contrarios a las granjas intensivas de porcino es la gestión de los purines, algo que pretenden mitigar con estas modificaciones en el proyecto. Pero también está el uso de agua y la contaminación de ésta por la filtración de purines al subsuelo. Desde CEFUSA ya aseguraron hace semanas que la protección de los acuíferos "está garantizada" y que el agua será transportada” por una tubería soterrada” y “todas las balsas de purines serán impermeabilizados con polietileno y arcilla para que no haya posibilidad de contaminación”.

Sin embargo, la plataforma No a la Macrogranja en Pozuelo y Argamasón sigue asegurando que el proyecto no es sostenible para la comarca. “No hay agua suficiente. La comarca no tiene qué beber y ese es uno de los errores que presenta el proyecto”, explicaba hace una semana Inma Lozano, miembro de la plataforma, que se basa en las restricciones de agua que sufren estos municipios en época estival.