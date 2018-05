Derogación del Decreto del conejo de monte: ¿Es la solución para la "plaga"?

La Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales ha redactado un borrador del Decreto que podrá revisar si el conejo del monte debe seguir siendo especie cinegética de interés preferente en la región. Actualmente, se pueden presentar alegaciones al borrador que pretende derogar el Decreto de 2009 por el que se declara el conejo de monte como especie cinegética de interés preferente y se aprueba el Plan general de la especie en Castilla-La Mancha.

En este sentido, desde la Consejería apuntan que se han producido "unos desequilibrios poblacionales" importantes de la especie, ya que hay zonas en las que "prácticamente" ha desaparecido y, en contraparte, hay otras en las que se producen "importantes" pérdidas en los cultivos de cereales y leñosos, implicando que la caza y el control de las poblaciones de conejo era una estrategia regular y necesaria para la protección de dichos cultivos en Castilla-La Mancha. Sin embargo, esta "disparidad" de situaciones ha provocado que se considere procedente una revisión "exhaustiva" de la situación de la especie en la región.

En este sentido, plantean si se debe seguir considerando, o no, como especie de interés preferente en la región. Las personas que quieran formar parte del período de información pública podrán acceder al tablón de anuncios de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) y o también acudir a la sede de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, Plaza del Cardenal Silíceo, 2, 45071 Toledo. El plazo es de 20 días naturales, a partir del martes 22 de mayo.

Sin embargo, ¿es la derogación de este decreto la solución para la situación por la que está pasando actualmente el conejo de montes? Desde Ecologistas en Acción explican que existe un Plan de Recuperación del Conejo que se realizó cuando había "muy escasa" población de la especie, "en particular" en las zonas en que su presencia era esencial, sobre todo para la actividad cinegética y para la conservación de otras especies, protegidas o en peligro, que dependían del Plan.

"Por desgracia, este plan apenas se ha puesto en marcha. Ninguna de las consejerías que hemos tenido en Agricultura desde 2009 ha terminado de abordar la cuestión con el rigor y la seriedad que se precisaba", explica Miguel Ángel Hernández, de Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha. En este sentido, el activista recalca que existe una situación "un tanto paradójica" al querer anular y derogar el Plan, ya que consideran que no se hace desde la valoración de las necesidades reales de la especie en la actualidad. De hecho, critican que se haga de la posición "cuanto menos extremista" plantada desde las organizaciones agrarias para atajar la sobrepoblación del conejo que "al parecer existe en algunas zonas".

El "engaño" en la problemática de los conejos

Sin embargo, recalcan, "una y otra cosa no tienen absolutamente nada que ver" y critican que plataformas y organizaciones agrarias hayan enviado noticias "falsas" alrededor de la situación del conejo. "Apuntan que parte del problema del conejo tendría que ver con acciones de reintroducción que se han llevado a cabo para mejorar el habitat de especies protegidas. Esto es absolutamente falso, porque donde se han realizado estas reintroducciones y donde hay quejas por daño son sitios diferentes y distantes", asegura Hernández. Esta era la principal acusación de la plataforma de afectados por la plaga de conejos, que ha cifrado sus pérdidas en unos 600 millones de euros.

Por eso, asegura que la derogación del Plan por estos motivos es "engañar" sobre la problemática de los daños y también sobre la incidencia que han tenido los intentos de mejora de la población de especies que han "fracasado". "Nosotros no admitimos la derogación. Nadie se plantea cuál es la realidad de la población. Hay una demanda injustificada por parte de las organizaciones agrarias y la consejería en vez de actuar con racionalidad, ha decidido optar por este procedimiento, pero no va a aportar nada a lo que quieren los agricultores", remata.

Gestión de los cotos de caza

Julián Morcillo, secretario general de UPA Castilla-La Mancha, coincide con Hernández al señalar que efectivamente la problemática de los conejos que existe actualmente en la región es "muy variado, diverso y muy particular" en cada uno de las zonas. "En muchos casos, el problema deriva de una mala gestión de quién es el titular de los cotos", asegura Morcillo. Es esta "deficiencia" en la gestión, la que ha provocado los daños en los cultivos, explica el agricultor, que añade que existen ciertas zonas de "protección" alejadas de los cotos, como son las líneas férreas, autovías o espacios protegidos donde el conejo se puede refugiar y donde suelen concentrarse más los daños, según explican desde UPA.

"Para nosotros no era lo más importante que se anulara el decreto, a efectos prácticos creo que el conejo no está teniendo el plato preferente que le daba el decreto. La realidad no es eso. No se ha hecho de esto una cuestión de vida o muerte", asegura Morcillo. En contraposición, lo que piden es que se mejore la gestión de los cotos, que se apruebe la emergencia cinegética y que se pueda cazar "todo el año". "Donde hay daño, al final la solución es acabar con el conejo o limitar su población, aprobar la emergencia cinegética y que se pueda cazar todo el año", afirma Morcillo. Y es que asegura que hay cotos en los que los agricultores ven que no se está "poniendo toda la carne en el asador" y que por eso han decidido organizarse y constituirse como coto para actuar de manera directa sobre la plaga del conejo.

Además, explica que cuando se facilita la caza, también se permite que se puedan comercializar los productos que se generan, lo que hace más atractiva la medida. Sin embargo, recalcan, se pueden tomar otras medidas como poner a disposición de los agricultores la malla cinegética y protecciones para defenderse en "alguna medida" de los daños. "Obligar así a la administración a que acometa el control de la plaga, como ya se está haciendo por parte de la Junta en la Autovía de los Viñedos", señala Morcillo, que lamenta que a ADIF le está "costando" y que no reciben respuesta por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en este sentido.

"Al final somos los agricultores los que estamos pagando. Por eso hemos trasladado la situación a Agroseguros, para que se persiga a los responsables y sean ellos los que tengan el seguro de responsabilidad civil. En esta línea hemos tenido que trabajar, pero estamos abiertos a cualquier cosa para controlar el daño", remata Morcillo.