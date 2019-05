¿La sexta extinción o el primer zoocidio?

En la inmortal película “Casablanca” (1943), hay una deliciosa secuencia en la cual el capitán Renault (interpretado por Claude Rains) le comunica a Rick (Humphrey Bogart) que le cierra el local. Cuando Rick le pregunta sobre la razón, el capitán se finge indignado mientras le dice: “¡Es un escándalo! ¡en este local se juega!”. La gracia de la escena estriba en que el capitán estaba perfectamente al corriente de todas las ilegalidades que se cometían en el local, y las toleraba según le daba el viento.

Esta escena me ha venido a la memoria en relación a la reciente presentación, el pasado 6 de mayo, del demoledor Informe de la la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES), en el cual se alerta sobre el peligro inminente de extinción que pesa sobre nada menos que un millón de especies animales y vegetales. Como es lógico, el informe no deja títere con cabeza sobre la inequívoca responsabilidad humana, directa o indirecta, por acción y por omisión, sobre este desastre.

Inmediatamente, todos los medios de comunicación y las redes sociales sacaron coberturas destacadísimas sobre el informe… hasta que pasados dos días se dejó de hablar de él. Ya se sabe, la frenética actualidad manda.

Informe de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES)

“¡Es un escándalo! ¡en este local se juega!”. ¿De verdad nos pilla de sorpresa este informe? ¿de verdad que no sabíamos que en este local se jugaba? El tratamiento informativo que se ha dado a este informe era de completa sorpresa, de completa novedad. ¡Qué tufillo a hipocresía! Una vez más, el Capitán Renault fingiendo indignación.

Prácticamente hubo unanimidad en una frase: “La Sexta Extinción”. Vamos a ver. Para resolver un problema hay dos pasos fundamentales. El primero, reconocer que existe ese problema. El segundo, llamar al problema por su nombre. La “Sexta Extinción” nos sugiere que nos hallamos en un proceso idéntico al de las anteriores cinco extinciones masivas que se han producido a lo largo de la historia geológica de nuestro planeta. El concepto de “extinción” forma parte del ciclo de la vida. Nuestro planeta es un mundo cambiante, y las formas de vida que mejor se adaptan a los cambios sobreviven y prosperan, mientras que las que no lo hacen se extinguen. Se trata, pues, de un proceso natural. Tan sencillo como eso.

Pero en la llamada “Sexta Extinción” no hay nada de natural. Es un proceso desencadenado exclusivamente por el ser humano. Por la codicia humana. Por la ambición humana. Por el egoísmo humano. Por la estupidez humana. Por eso, yo niego que haya proceso alguno de “extinción”. Es un exterminio. Es un zoocidio. Es el Primer Zoocidio.

"Las cosas no se rompen solas"

Cuando éramos niños y rompíamos alguna cosa, cuando los padres nos pillaban y nos echaban la regañina, solíamos decir que “se rompió”. Y los padres nos decían: “No se rompió. Lo rompiste tú. Las cosas no se rompen solas”. Con el tema de las extinciones sucede algo análogo. Cuando escucho eso de que tal especie “se extinguió” me hierve la sangre. Las especies animales hoy en día no “se extinguen”, sino que las exterminamos nosotros directa o indirectamente.

Urge llamar las cosas por su nombre. Y la cosa tiene su importancia porque si seguimos abusando del término “extinción”, parece que la responsabilidad humana se diluye, desaparece. Pero si lo que oímos diariamente es “exterminio”, la reacción del oyente o del lector ya es otra. La palabra “exterminio” golpeándonos machaconamente el oído causa otro efecto. No puede diluir ni disimular la responsabilidad humana. Nuestra responsabilidad.

Bienvenidos al Primer Zoocidio.