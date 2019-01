De efemérides “del santoral” a “referentes feministas”, un calendario coeducativo para fomentar la igualdad

‘Tiempo de mujeres, mujeres en el tiempo’ es el nombre del calendario anual que diseña y distribuye la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical. La iniciativa visibiliza, durante los 365 días del año, a mujeres del pasado y del presente que han sido protagonistas de la historia.

Tras 14 años desde su primer lanzamiento, esta edición se centra en exploradoras y aventureras y contará con una tirada de 40.000 ejemplares traducida a cinco lenguas. “Cada año tenemos una temática.Hemos trabajado creadoras de pensamiento, de ciencia o de opinión”, explicaba Mari Luz González Rodríguez, responsable de la Organización.

Con el objetivo de impulsar la coeducación en igualdad, los calendarios son distribuidos en centros educativos de todo el país e “incluyen actividades para todo rango de edades, desde primaria hasta Bachillerato y adultos”. Entre sus páginas, aparecen nacimientos, fechas memorables y, cada mes, se destaca la historia de tres mujeres entre las que siempre hay una española. “Queremos demostrar que las mujeres de aquí también hemos estado en la historia. El objetivo es que las niñas tengan referentes y visibilizar esa mitad de la población que está eternamente silenciada e invisibilizada”, añadía González.

Los diseños de la ilustradora Sonia Garcia Vidal, dan vida a las luchas de las mujeres y del feminismo. Se trata de un calendario que ha pasado “de contar con efemérides típicas del santoral a efemérides de mujeres referentes y feministas”. Durante todo el año aparecen figuras españolas como Isabel Barreto quien, en la Pontevedra del siglo XVI, se convirtió en la primera mujer almirante de la historia.

“El calendario también incluye nombres actuales y chicas jóvenes para demostrarle a las más pequeñas que también ellas pueden cambiar el mundo”, comentaba la responsable de la Organización.

Aventureras y exploradoras

Este calendario, que la Confederación Intersindical realiza desde hace 14 años, se presenta en distintas ciudades de España y para esta ocasión, haciendo honor a la temática con la que se ha desarrollado en esta ocasión, han invitado a expertas y emprendedoras en diversas disciplinas para dar a conocer la labor que realizan y visibilizar el papel de, por ejemplo, científicas, arqueólogas, comunicadoras o educadoras.

Así, en la presentación que han llevado a cabo en Toledo han contado con la participación de la antropóloga especialista en pueblos indígenas siberianos Carmen Arnau Muro; la productora y realizadora cinematográfica Sandra Mora y la arqueóloga Lourdes López Martínez.

“Nací en Polán, aunque he vivido y he viajado por mucho sitios. He hecho 19 expediciones en solitario a Siberia, apostando por una temática que me interesa, de campo, y no de sillón de butaca”, ha explicado esta antropóloga que fundó el Etnomuseo Privado de los Pueblos Indígenas de Siberia (en Ventas con Peña Aguilera -Toledo-) y la Fundación para la cultura de los pueblos indígenas de Siberia, que lleva su nombre, en el municipio toledano de Polán, donde también imparte clases gratuitas de rusa los viernes.

Carmen Arnau en su intervención en la presentación del calendario / Bárbara D. Alarcón

Expediciones a Siberia

Arnau, que ha definido este calendario como una iniciativa “muy bonita”, ha comenzado su intervención afirmando que es “una mujer de 1.949”, algo que “ya significa muchas cosas”. “Me considero una científica de campo, como los autónomos. Soy una emprendedora solitaria de la cienia”, dice la antropóloga al tiempo que lamenta la “falta de respaldo” que ha tenido en su vida profesional por parte de universidades o instituciones, así como la “falta de comprensión” también en la sociedad: “Dónde vas tú sola a Siberia me decían”.

Precisamente, una de las actividades propuestas en el calendario coeducativo es de Carmen Arnau. ‘Siberia en los Montes de Toledo’ está dirigida a alumnos de entre 12 y 15 años y tiene el objetivo de divulgar los estudios y el trabajo de campo que ha llevado en los últimos años, también por medio de la potenciación de los museos que ha puesto en marcha en la provincia de Toledo.

Por su parte, Sandra Mora, que lleva más de 15 años trabajando como productora y realizadora audiovisual, se replanteó su vida “de la noche a la mañana”, “el vieja más interesante” que ha hecho y que le llevó a comenzar un viaje por países de África, América Latina o Asia. “Decido que quiero convertirlo en mi profesión y me puse a producir mis propias películas”.

Así, Mora está inmersa desde entonces en varios proyectos nacionales e internacionales como el de ‘La edad del olvido’, una cinta en la que pone en valor testimonios de mujeres de más de 100 años que han estado “en un segundo plano” durante su vida tras haber sido “esposas de, madres de o hijas de”. Otro de sus proyectos, ‘I’m fine, thank you’, trata sobre un grupo de mujeres de Uganda que juegan al fútbol y con las que comenzó a investigar sus condiciones de vida en el país africano.

“Más allá de que jueguen a fútbol, que es algo anecdótico, nos ha sorprendido un contexto como el suyo. Su trabajo en comunidad, habían generado una banca común en la que hacían aportaciones solidarias para recurrir a ellas cuando tenían problemas… es una lucha por la supervivencia”, señala la productora que también promovió la Fundación de Cine y Derechos Humanos de Valencia.

Lourdes López Martínez en su intervención durante la presentación del calendario / Bárbara D. Alarcón

Congresos masculinizados

Por último, la arqueóloga Lourdes López Martínez, ha relatado su experiencia profesional lamentando la escasa visibilidad femenina que encontraba en los congresos de su ámbito científico. Por ello, decidió poner en marcha un grupo de arqueólogas feministas en el que dar mayor relevancia a la mujer en este desempeño profesional. “Pensé que era una vergüenza y había que dar una solución”, ha dicho.

“El sistema tiende a relegarnos a un segundo plano”, critica López, que señala que diversos estudios apuntan que que un 70% de los graduados en Arqueología son mujeres y que, sin embargo, los permisos para llevar a cabo trabajos arqueológicos tienen en su mayoría a hombres como protagonistas. Con el objetivo de luchar contra esta desigualdad, remarca que se ha involucrado también en diversos proyectos como Ediatonia de Wikipedia o en reivindicaciones que han llevado al panorama político.