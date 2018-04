'Mariana Natura', un cultivo alternativo que produce trufa silvestre

El proyecto de Ismael Sanz 'Mariana Natura' una explotación de encinas truferas instalada en Mariana (Cuenca) ha conseguido el primer premio, dotado con 6.000 euros, de la segunda edición de Generación Agro, los premios a la innovación agraria de Castilla-La Mancha Media (CMM) en colaboración con BBVA, la Junta de Comunidades y organizaciones agrarias como ASAJA, UPA, Cooperativas Agroalimentarias y COAG. "Para mi ganar este concurso supone un incentivo para continuar con este proyecto y una buena oportunidad para darlo a conocer", explica su propietario.

"Comenzamos con Mariana Natura hace ocho años cuando empezamos nuestra plantación de encinas micorrizadas con el hongo de la trufa, buscando una alternativa a los cultivos tradicionales. Hace cuatro años alquilamos un coto de encina silvestre, para iniciar el adiestramiento de perros y recolección de la trufa ya que la plantación tarda entre ocho o diez años en producir", explica Ismael.

Su propietario apostó por este tipo de cultivo alternativo que produce trufa silvestre, "un preciado hongo cuya siembra resulta perfecta para las características climatológicas y del suelo de gran parte de la Serranía de Cuenca". "El dinero de este premio se empleará en inversión para la plantación, ya que supone grandes inversiones sin verse los resultados hasta muchos años después".

"La diferencia con un cultivo tradicional es que la rentabilidad es mucho mayor, pero también es cierto que hay que invertir mucho cuando incias la plantación y los beneficios tardan en verse muchos años", asegura Ismael. 'Mariana Natura' es un negocio familiar, que llevan dos personas, pero en momentos puntuales contratan a gente para la realización de ciertos trabajos. "El producto se vende tanto a particulares, como a restaurantes, hacemos envíos a domicilio a cualquier parte del mundo.

Jornada de trufiturismo FOTO: José María García Cardo

Además, este joven agricultor organiza durante los meses de recolección de la trufa jornadas de trufiturismo. "La temporada de recolección va desde diciembre hasta marzo. Estas jornadas van dirigidas a todo tipo de público que quiera aprender y disfrutar del mundo de la trufa. Lo primero que hacemos en una jornada es ir a visitar la plantación donde se explica el funcionamiento de ésta, después se va al coto a buscar y recolectar trufa silvestre, donde dejamos a todo el que vaya que con nuestros perros la cojan. Para finalizar se disfruta de una comida a base de platos cocinados con este manjar".

Cualquier persona que quier participar en estas jornadas solo tiene que ponerse esn contacto con 'Mariana Natura' o la Asociación Micológica Micoroda a la que se le aplica un descuento. "Por último me gustaría dar las gracias a ASAJA Cuenca, ya que me están facilitando la incorporación al mundo de la agricultura, disipando cualquier duda y asesorándome en todo momento y ellos fueron los que me animaron a presentarme al concurso", concluye el propietario de 'Mariana Natura'.