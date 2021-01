L’OV i Josu de Solaun, en concert dins del cicle Iturbi del Palau de la Música

L’Orquestra de València interpretarà aquest dijous a les 19.00 hores, un nou programa de l’Abonament d’Hivern del Palau de la Música, que tindrà lloc a l’Auditori de Les Arts i que gira entorn de la figura de José Iturbi en el 125 aniversari del seu naixement.

Amb la direcció del mestre valencià Roberto Forés i amb el títol “José Iturbi 125) / Ascens al podi: la New York Philharmonic”, el públic assistent podrà escoltar el cèlebre “Concert per a piano i orquestra núm. 1” de Piotr Ilitx Txaikovski, que va tocar o va dirigir el mateix Iturbi en el seu moment amb la formació novaiorquesa. Serà interpretat per Josu de Solaun, un dels pianistes més importants de l’actualitat, i a més, tindrà un caràcter molt emotiu, ja que estarà dedicat al seu pare que va faltar l’any passat. La Simfonia núm. 3 del compositor postromàntic finlandés Jean Sibelius, completa el repertori de demà.

Aquest és el quart programa dels dotze concerts temàtics del cicle “José Iturbi 125” de l’actual temporada. Respecte a este concert, la regidora de Cultura i presidenta del Palau, Gloria Tello, ha explicat que “fa referència al debut d’Iturbi als Estats Units com a pianista en 1929, i també al seu primer concert com a director amb la Filharmònica de Nova York”. Tello, a més, ha volgut incidir en la presència de “dos músics valencians internacionals com són Roberto Forés, titular de l’Orquestra d’Auvergne a França i Josu de Solaun, guardonat recentment amb els prestigiosos Premis Internacionals de Música Clàssica 2021, i que a més forma part del jurat del Premi Iturbi de piano, que va guanyar en 2006”.

El director del Palau, Vicent Ros, ha emfatitzat el caràcter valencià del programa, ja que “tenim la sort de poder gaudir d’una Orquestra molt versàtil i de gran qualitat, en la qual la immensa majoria del seu professorat és de la nostra terra”.