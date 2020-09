Denuncian la proliferación de vertidos incontrolados de residuos en Paterna equivalentes además de 600 camiones de la basura

Un estudio realizado entre marzo y agosto, de la Coordinadora per la Protecció de Les Moles, entidad en la cual participa Acción Ecologista-Agró, ha realizado una busca y catalogación de los lugares del término municipal de Paterna donde se ha producido el vertido irregular de residuos sólidos urbanos. En total, se han localizado y clasificado 132 vertederos ilegales que ocupan 65.697 metros cuadrados y que suman un volumen de 11.071,5 metros cúbicos, cantidad equivalente a la capacidad de 615 camiones de basura convencionales. La Coordinadora denuncia que el ayuntamiento podría estar prevaricando por dejación de funciones.

El colectivo explica que Paterna "sufre un grave problema medioambiental por el vertido ilegal de residuos sólidos urbanos. Su número es elevadísimo y afecta la práctica totalidad de la localidad. Desgraciadamente, no es un problema nuevo. Pero, este año hemos podido constatar que esta problemática no se reduce ni se estabiliza. Al contrario, los vertederos ilegales no paran de proliferar".

Durante este estudio, se han encontrado vertidos de RSU en 23 de las 60 partidas del término municipal de Paterna. Destaca también que la mayoría se ubican en parcelas catalogadas como Suelo No Urbanizable. De hecho, 95 de los 132 vertederos ilegales están en Suelo No Urbanizable (SNU), 18 en Suelo No Urbanizable Protegido (SNUP), 4 en Suelo No Urbanizable-Dominio Público Hidráulico (SNU-DPH) y 1 en Suelo No Urbanizable-Red Viaria (SNU-XV).

Con un volumen estimado de 10.408,9 metros cúbicos y con presencia en 76 de los 132 vertederos ilegales, los escombros de la construcción representan la fracción mayoritaria de los RSU localizados. También se ha encontrado un vertido de asfalto picado que acumula 600 metros cúbicos, además de muebles, electrodomésticos, aislantes, neumáticos, cañerías, plásticos, ropa, restos de jardinería y, incluso, materiales calificados de residuos peligrosos como el fibrocemento, pinturas o luces fluorescentes.

La Coordinadora per la Protecció de Les Moles también ha hecho una revisión de la normativa que las administraciones competentes en materia de vigilancia y sanción de estas infracciones medioambientales están vulnerando. De hecho, la proliferación de vertederos ilegales por todo el término municipal de Paterna solo se explica por la carencia de diligencia de la Generalitat Valenciana y, especialmente, del ayuntamiento.

"Desde la Coordinadora queremos romper con la actual dinámica de inacción de las administraciones públicas porque actúan contra este grave problema medioambiental, que amenaza la salud y seguridad de los vecinos de Paterna; que contamina los suelos, los acuíferos y el aire; Y que provoca la degradación de los espacios naturales y su biodiversidad", afirman desde el colectivo.

El documento ha sido entregado por AE-Agró, en nombre de la Coordinadora, al Ayuntamiento de Paterna con el objetivo que el consistorio inicio el procedimiento para sancionar a los responsables y también porque el ayuntamiento limpio todos los vertidos de RSU y restituya las zonas afectadas en su estado previo.

Además, han solicitado en el ayuntamiento que mejoro los medios de la Policía Local para vigilar y sancionar los infractores, y que doto al servicio municipal de limpieza de los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios porque la retirada de vertidos irregulares de RSU esté incluida entre sus trabajos ordinarios. Es decir, que se puedan realizar regularmente, sin tener que abrir procedimientos de contratación específicos para su ejecución.

Como medida disuasiva, proponen al consistorio que se restrinja la circulación de vehículos en los caminos rurales. Y también se han pedido más actividades de educación ambiental, tanto para la población local como para las empresas, para concienciar a la ciudadanía sobre la grave problemática de vertidos de RSU que sufre la localidad.

Desde la Coordinadora confían que el Ayuntamiento de Paterna "tome todas las medidas que estén a su alcance para mejorar la gestión de los RSU y resolver este problema medioambiental, que actualmente está fuera de control. En caso contrario, no descartamos denunciar estos hechos ante la Fiscalía de Medio Ambiente de València, el Síndicde Greuges y la Agencia Valenciana Antifraude por un posible delito de prevaricación administrativa por omisión".