Dimite el alcalde de Compromís de Favara, se presenta como sustituto un socialista y el gobierno acaba en el PP por dos tránsfugas

María Pilar Sala, del PP, es la nueva alcaldesa de Favara, pero lo ha conseguido tras una serie de rebotes, circunstancias legales y sin necesidad de una moción de censura porque su antecesor dimitió del cargo.

Tras las elecciones del pasado mes de mayo el PP fue la formación más votada y obtuvo 4 ediles, pero Compromís también consiguió el mismo número de representantes, por 3 el PSPV. Finalmente la alcaldía la consiguió el candidato de Compromís, José Francisco Vicedo, con apoyo de los socialistas, pero con un acuerdo que distaba de ser sólido y generó divergencias internas.

El punto crítico fue la dedicación exclusiva a la que aspiraba el alcalde, circunstancia que no apoyaban sus números tres y cuatro de Compromís en las elecciones (ambos independientes). Ante esta situación Vicedo se resignó y afirmó que no podía compaginar el cargo de alcalde con su empleo, por lo que su decisión fue la de dejar la alcaldía y dimitió el pasado mes de marzo. Ante esta ruptura los ediles refractarios fueron expulsados del grupo Compromís, pasando ambos a constituir el grupo municipal de no adscritos.

Tras la dimisión del alcalde y la expulsión de los dos ediles la geometría municipal se redistribuyó: 4 PP, 3 PSPV, 2 Compromís y 2 no adscritos. Para afrontar la elección del nuevo alcalde las fuerzas progresistas cambiaron el partido que aspiraría a la vara de mando y fue Rafael Aragó (PSPV) el candidato que se presentaría frente a Sala, del PP. Ante esta situación el socialista necesitaba los votos de PSPV y Compromís, y como mínimo el voto positivo de uno de los dos tránsfugas para alcanzar la mayoría absoluta que requiere la ley, y que si no se alcanza la formación que accede a la alcaldía será la más votada.

Y así se confirmó. Este martes se producía el pleno municipal de investidura y los dos ediles no aceptaron tampoco la dedicación exclusiva que también quería el candidato socialista para ser alcalde. Con todo se abstuvieron y finalmente la alcaldía ha vuelto a manos del PP ocho años después.

El presidente provincial popular, Vicente Mompó, se felicitaba en redes sociales de haber conseguido la alcaldía de la localidad de la Ribera Baixa señalando que “en un momento difícil para el pueblo, en el PP damos la cara y asumimos en valentía nuestra responsabilidad política”.