Una de les naus obra de l’arquitecte Demetri Ribes en el Parc Central serà la segona seu de l’IVAM a València

Una de les naus de l’arquitecte Demetri Ribes que es van rescatar i rehabilitar quan es va executar el Parc Central serà la segona seu de l’IVAM a la ciutat de València. S’hi desenvoluparà part del programa expositiu de l’Institut Valencià d’Art Modern, el més experimental i avantguardista. Es tracta de la nau situada a l’entrada del Parc Central des del barri de Russafa i que recau al carrer de les Filipines. L’autor, Demetri Ribes, va ser l’arquitecte de l’Estació del Nord de València i d’altres edificis que figuren entre els més rellevants de la ciutat en la renovació arquitectònica de les primeres dècades del segle XX.

La nomenada fa poc directora de l’IVAM, Nuria Enguita, no ha volgut concretar detalls sobre aquest nou espai ni sobre la seua ubicació quan se li ha preguntat sobre aquest tema durant la presentació del que és el seu projecte per al museu dels pròxims cinc anys.

A pesar que ha assegurat desconéixer quina és la ubicació exacta d’aquesta tercera seu, sí que va haver d’incloure dins de la seua candidatura a directora de l’IVAM una proposta per a la qual, en principi, “només” sabia que comptava amb una superfície aproximada de 600 metres quadrats.

En les bases del concurs es va definir aquesta segona seu com “un espai integrador i vertebrador”. En aquest sentit, Enguita ha dit que sí que sabia que aquest espai tindria amb un ecosistema arquitectònic diferent del de l’edifici del carrer de Guillem de Castro, el Centre Julio González, amb 4.000 metres quadrats. En el cas de la nau de Ribes, és més menut, però la seua arquitectura industrial li permetrà acollir un altre tipus d’expressions culturals. A més, està situat en un lloc privilegiat, ja que està integrat en el nou Parc Central de València i en un districte del sud de la ciutat amb poques dotacions culturals.

L’IVAM encara no ha donat informació sobre aquesta nova seu, però sí que se sap que l’edifici encara necessita una reforma per a la qual ja hi ha estudis preliminars. L’espai serà cedit per l’Ajuntament de València a la Conselleria de Cultura.